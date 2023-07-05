https://ria.ru/20230705/lutsenko-1882390364.html
Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности
Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности - РИА Новости, 05.07.2023
Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:30
2023-07-05T15:30
2023-07-05T15:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
юрий луценко
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности. "Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", - написал Луценко на своей странице в социальной сети, заявив, что в дальнейшем будет заниматься волонтерством. Пресс-секретарь Луценко сообщила в конце февраля о назначении бывшего генпрокурора командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Луценко занимал пост генпрокурора Украины с 2016 по 2019 год. На его официальной странице в соцсети в качестве места работы еще с февраля было указано "Стрелок батальона территориальной обороны".
https://ria.ru/20230606/demobilizatsiya-1876579122.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, юрий луценко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Юрий Луценко, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности
Экс-генпрокурор Украины Луценко заявил, что ему установили инвалидность и он уходит из ВСУ
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности.
"Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", - написал Луценко на своей странице в социальной сети, заявив, что в дальнейшем будет заниматься волонтерством.
Пресс-секретарь Луценко сообщила в конце февраля о назначении бывшего генпрокурора командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Луценко занимал пост генпрокурора Украины с 2016 по 2019 год. На его официальной странице в соцсети в качестве места работы еще с февраля было указано "Стрелок батальона территориальной обороны".
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