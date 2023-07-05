https://ria.ru/20230705/lutsenko-1882390364.html

Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности

Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности - РИА Новости, 05.07.2023

Экс-генпрокурор Украины заявил, что уходит из ВСУ из-за инвалидности

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:30

2023-07-05T15:30

2023-07-05T15:30

специальная военная операция на украине

в мире

украина

юрий луценко

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что покидает ряды ВСУ из-за инвалидности. "Честь было служить в такой армии, с такими людьми, в такое время. Но физиология неумолима – военная врачебная комиссия установила инвалидность, что привело к приказу о снятии с военного учета", - написал Луценко на своей странице в социальной сети, заявив, что в дальнейшем будет заниматься волонтерством. Пресс-секретарь Луценко сообщила в конце февраля о назначении бывшего генпрокурора командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов. Луценко занимал пост генпрокурора Украины с 2016 по 2019 год. На его официальной странице в соцсети в качестве места работы еще с февраля было указано "Стрелок батальона территориальной обороны".

https://ria.ru/20230606/demobilizatsiya-1876579122.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, юрий луценко, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр