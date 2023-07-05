https://ria.ru/20230705/leopard-1882326330.html
В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие
В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие - РИА Новости, 05.07.2023
В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие
Краснокнижный дальневосточный леопард по кличке Данила из зоосада "Приамурский" в Хабаровске отметил 17-летие, сообщила РИА Новости представитель учреждения... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:06
2023-07-05T12:06
2023-07-05T13:19
хорошие новости
дальний восток
приморский край
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Краснокнижный дальневосточный леопард по кличке Данила из зоосада "Приамурский" в Хабаровске отметил 17-летие, сообщила РИА Новости представитель учреждения Елена Журавлева. "Сегодня 17-летие отмечает дальневосточный леопард Данила. Это самый возрастной леопард в нашей коллекции, но посмотрите на него, кажется, что время не властно над ним. Он здоров, молод и красив", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, самец всегда очень степенный и неторопливый."Все делается им с чувством, с толком, с расстановкой. Вот и сегодня, в свой день рождения, он проснулся позже всех, неторопливо обошел свои владения, шипением и рычанием напомнил, кто в доме хозяин, устроил потягушки и в ожидании праздничного обеда принял царственную позу, лениво поглядывая на окружающих. Работники подготовили Даниле вкуснейший кусок говядины, с которым он быстро расправился", — отметила Журавлева. Она рассказала, что Данила привык к вниманию и с удовольствием принимает восхищенные взгляды посетителей. Он контактен и дружелюбен, в зоосаде живет с 2016 года, прибыл сюда из Новосибирского зоопарка. В его рацион питания входят говядина и курица, он любит красную рыбу — кету и горбушу. В день Данила съедает около шести килограммов мяса. Всего в хабаровском зоосаде "Приамурский" имени Всеволода Сысоева живут три леопарда: два дальневосточных — Данила и Эльфа, один персидский — Стивен. Эльфе 1 июля исполнилось семь лет. Свои именины 23 июля справит Стивен, ему будет 16 лет. Как рассказал РИА Новости представитель национального парка "Земля леопарда" Иван Раков, в дикой природе дальневосточные леопарды живут порядка 12 лет, но бывают и рекорды — до 17 лет."В зоопарках в среднем леопарды живут 22 года. Там, конечно, жизнь иная. В дикой среде обитания условия проживания значительно отличаются", — уточнил он. Дальневосточный леопард — одно из редчайших животных в мире. Занесен в красные книги Приморья, России и мира. Обитает только на юге Дальнего Востока России — в Приморском крае, а также на небольшой приграничной территории Китая. В дикой природе на трех охраняемых территориях федерального значения под шефством "Земли леопарда" в Приморье живут порядка 125 особей. По экспертным оценкам, в зоопарках всего мира насчитывается около 300 этих краснокнижных кошек, рассказал Раков.
https://ria.ru/20230703/leopardy-1881954614.html
https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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дальний восток, приморский край, хабаровск
Хорошие новости, Дальний Восток, Приморский край, Хабаровск
В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие
В хабаровском зоосаде краснокнижный дальневосточный леопард Данила справил 17-летие
ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Краснокнижный дальневосточный леопард по кличке Данила из зоосада "Приамурский" в Хабаровске отметил 17-летие, сообщила РИА Новости представитель учреждения Елена Журавлева.
"Сегодня 17-летие отмечает дальневосточный леопард Данила. Это самый возрастной леопард в нашей коллекции, но посмотрите на него, кажется, что время не властно над ним. Он здоров, молод и красив", — рассказала собеседница агентства.
Дальневосточный леопард Данила
1 из 2
Дальневосточный леопард Данила
2 из 2
Дальневосточный леопард Данила
1 из 2
Дальневосточный леопард Данила
2 из 2
По ее словам, самец всегда очень степенный и неторопливый.
«
"Все делается им с чувством, с толком, с расстановкой. Вот и сегодня, в свой день рождения, он проснулся позже всех, неторопливо обошел свои владения, шипением и рычанием напомнил, кто в доме хозяин, устроил потягушки и в ожидании праздничного обеда принял царственную позу, лениво поглядывая на окружающих. Работники подготовили Даниле вкуснейший кусок говядины, с которым он быстро расправился", — отметила Журавлева.
Она рассказала, что Данила привык к вниманию и с удовольствием принимает восхищенные взгляды посетителей. Он контактен и дружелюбен, в зоосаде живет с 2016 года, прибыл сюда из Новосибирского зоопарка. В его рацион питания входят говядина и курица, он любит красную рыбу — кету и горбушу. В день Данила съедает около шести килограммов мяса.
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Всего в хабаровском зоосаде "Приамурский" имени Всеволода Сысоева живут три леопарда: два дальневосточных — Данила и Эльфа, один персидский — Стивен. Эльфе 1 июля исполнилось семь лет. Свои именины 23 июля справит Стивен, ему будет 16 лет.
Как рассказал РИА Новости представитель национального парка "Земля леопарда" Иван Раков, в дикой природе дальневосточные леопарды живут порядка 12 лет, но бывают и рекорды — до 17 лет.
"В зоопарках в среднем леопарды живут 22 года. Там, конечно, жизнь иная. В дикой среде обитания условия проживания значительно отличаются", — уточнил он.
Дальневосточный леопард — одно из редчайших животных в мире. Занесен в красные книги Приморья, России и мира. Обитает только на юге Дальнего Востока России — в Приморском крае, а также на небольшой приграничной территории Китая. В дикой природе на трех охраняемых территориях федерального значения под шефством "Земли леопарда" в Приморье живут порядка 125 особей. По экспертным оценкам, в зоопарках всего мира насчитывается около 300 этих краснокнижных кошек, рассказал Раков.
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