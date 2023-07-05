https://ria.ru/20230705/leopard-1882326330.html

В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие

В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие - РИА Новости, 05.07.2023

В хабаровском зоосаде леопард-долгожитель справил 17-летие

Краснокнижный дальневосточный леопард по кличке Данила из зоосада "Приамурский" в Хабаровске отметил 17-летие, сообщила РИА Новости представитель учреждения... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:06

2023-07-05T12:06

2023-07-05T13:19

хорошие новости

дальний восток

приморский край

хабаровск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882324911_0:154:1280:874_1920x0_80_0_0_4d241f1ce3cc138d1afc4a81e8bd2126.jpg

ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости. Краснокнижный дальневосточный леопард по кличке Данила из зоосада "Приамурский" в Хабаровске отметил 17-летие, сообщила РИА Новости представитель учреждения Елена Журавлева. "Сегодня 17-летие отмечает дальневосточный леопард Данила. Это самый возрастной леопард в нашей коллекции, но посмотрите на него, кажется, что время не властно над ним. Он здоров, молод и красив", — рассказала собеседница агентства. По ее словам, самец всегда очень степенный и неторопливый."Все делается им с чувством, с толком, с расстановкой. Вот и сегодня, в свой день рождения, он проснулся позже всех, неторопливо обошел свои владения, шипением и рычанием напомнил, кто в доме хозяин, устроил потягушки и в ожидании праздничного обеда принял царственную позу, лениво поглядывая на окружающих. Работники подготовили Даниле вкуснейший кусок говядины, с которым он быстро расправился", — отметила Журавлева. Она рассказала, что Данила привык к вниманию и с удовольствием принимает восхищенные взгляды посетителей. Он контактен и дружелюбен, в зоосаде живет с 2016 года, прибыл сюда из Новосибирского зоопарка. В его рацион питания входят говядина и курица, он любит красную рыбу — кету и горбушу. В день Данила съедает около шести килограммов мяса. Всего в хабаровском зоосаде "Приамурский" имени Всеволода Сысоева живут три леопарда: два дальневосточных — Данила и Эльфа, один персидский — Стивен. Эльфе 1 июля исполнилось семь лет. Свои именины 23 июля справит Стивен, ему будет 16 лет. Как рассказал РИА Новости представитель национального парка "Земля леопарда" Иван Раков, в дикой природе дальневосточные леопарды живут порядка 12 лет, но бывают и рекорды — до 17 лет."В зоопарках в среднем леопарды живут 22 года. Там, конечно, жизнь иная. В дикой среде обитания условия проживания значительно отличаются", — уточнил он. Дальневосточный леопард — одно из редчайших животных в мире. Занесен в красные книги Приморья, России и мира. Обитает только на юге Дальнего Востока России — в Приморском крае, а также на небольшой приграничной территории Китая. В дикой природе на трех охраняемых территориях федерального значения под шефством "Земли леопарда" в Приморье живут порядка 125 особей. По экспертным оценкам, в зоопарках всего мира насчитывается около 300 этих краснокнижных кошек, рассказал Раков.

https://ria.ru/20230703/leopardy-1881954614.html

https://ria.ru/20230623/leopard-1879904690.html

дальний восток

приморский край

хабаровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дальний восток, приморский край, хабаровск