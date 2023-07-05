https://ria.ru/20230705/kuzbass-1882289604.html

В южной и северной агломерациях Кузбасса откроют семейные МФЦ

В южной и северной агломерациях Кузбасса откроют семейные МФЦ - РИА Новости, 05.07.2023

В южной и северной агломерациях Кузбасса откроют семейные МФЦ

Министерство социальной защиты населения Кузбасса выиграло грант на открытие двух семейных МФЦ, их откроют в южной и северной агломерациях региона, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:56

2023-07-05T08:56

2023-07-05T08:56

общество

россия

междуреченск

кемерово

сергей цивилев

владимир путин

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 5 июл - РИА Новости. Министерство социальной защиты населения Кузбасса выиграло грант на открытие двух семейных МФЦ, их откроют в южной и северной агломерациях региона, сообщает пресс-служба правительства региона. "Министерство социальной защиты населения Кузбасса выиграло грант на открытие двух семейных МФЦ. Кузбасс вошел в число 32 регионов страны, в которых создают семейные многофункциональные центры. Средства на это выделяются из федерального и областного бюджетов. Учреждения ориентированы на поддержку попавшим в трудную жизненную ситуацию семьям с детьми", - говорится в сообщении. Отмечается, что предусмотрено бесплатное социальное сопровождение по воспитанию, обучению и развитию детей, программы их реабилитации или социальной адаптации. Также семейные МФЦ будут оказывать психологическую и юридическую помощь, содействовать в поиске работы и решении других вопросов. "Идею создания таких площадок поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени". Мы всесторонне поддерживаем многодетные, неполные и малообеспеченные семьи с детьми. Теперь у них появится возможность получать комплексную бесплатную помощь по принципу "одного окна". Центры откроются для жителей северной и южной агломераций, чтобы обеспечить доступность этого вида социальной помощи", - подчеркнул Сергей Цивилев. Уточняется, что в Междуреченске семейный МФЦ откроется в декабре 2023 года, в Кемерове открытие запланировано на третий квартал 2024 года. Уже в этом году начнут работу Школы для родителей. Отмечается, что при обращении в семейный МФЦ не потребуется собирать дополнительные справки. Главным свидетельством того, что семья нуждается в социальных услугах консультативного или иного характера, станет проблема, которую предстоит решить. В каждом СМФЦ будут предусмотрены зоны информирования и ожидания, оборудованы детские комнаты, зоны цифровых сервисов. По принципу "одного окна" будет организована работа отделения первичного приема. Предусмотрены отделение экстренной психологической помощи и экстренного реагирования, отделение оказания социальных услуг и социального сопровождения. Обратившись в СМФЦ, семья сможет получить помощь не только специалистов социальной защиты населения, но и системы здравоохранения, образования и занятости. Работой по открытию семейных многофункциональных центров в рамках Десятилетия детства в России занимаются Министерство труда и социальной политики РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. С декабря 2022 года семейные МФЦ уже функционируют в восьми регионах России, помощь специалистов по различным вопросам получили более 40 тысяч семей с детьми.

https://ria.ru/20230616/mfts-1878519580.html

https://ria.ru/20230703/kuzbass-1881907698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, междуреченск, кемерово, сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область