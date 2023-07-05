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Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии - РИА Новости, 05.07.2023
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии
Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:32
2023-07-05T22:32
2023-07-05T22:38
политика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена Базиле."Должна сказать, что я не могла в очередной раз не возмутиться, услышав от Дмитрия Кулебы футбольные метафоры (предстоящая победа Киева подобна победе "Ливерпуля" над "Миланом" в финале Лиги чемпионов), как будто военный конфликт — это игра, и он не влечет за собой страдания народа", — отметила колумнист.По словам Базиле, Кулеба убежден, что украинцы должны умирать и страдать "за свободу Европы", но, если бы министр действительно заботился о собственном народе, он отстаивал бы позицию о необходимости переговоров с Россией и США об урегулировании конфликта.Киевские власти, если бы их волновала судьба жителей Украины, согласились бы на нейтральный статус страны, языковую автономию для русскоязычных регионов и предотвратили бы военное освоение республики Соединенными Штатами и Великобританией, пишет автор.По мнению Базиле, благодаря таким деятелям, как Кулеба, Вашингтон и Брюссель могут использовать Киев для реализации своей безумной и опасной стратегии по ослаблению Москвы. Украинское руководство потворствует желаниям НАТО и продолжает отправлять на убой сотни тысяч молодых людей, несмотря на то, что уже безвозвратно потеряло 250 тысяч военнослужащих, резюмировала Базиле.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882449160.html
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политика, украина, италия, дмитрий кулеба, нато, россия, евросоюз, сша
Политика, Украина, Италия, Дмитрий Кулеба, НАТО, Россия, Евросоюз, США
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии
Писательницу Базиле возмутило сравнение Кулебой конфликта на Украине с футбольным матчем