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Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии - РИА Новости, 05.07.2023
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22:32 05.07.2023 (обновлено: 22:38 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kuleba-1882475116.html
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии - РИА Новости, 05.07.2023
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии
Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:32
2023-07-05T22:38
политика
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена Базиле.&quot;Должна сказать, что я не могла в очередной раз не возмутиться, услышав от Дмитрия Кулебы футбольные метафоры (предстоящая победа Киева подобна победе &quot;Ливерпуля&quot; над &quot;Миланом&quot; в финале Лиги чемпионов), как будто военный конфликт — это игра, и он не влечет за собой страдания народа&quot;, — отметила колумнист.По словам Базиле, Кулеба убежден, что украинцы должны умирать и страдать "за свободу Европы", но, если бы министр действительно заботился о собственном народе, он отстаивал бы позицию о необходимости переговоров с Россией и США об урегулировании конфликта.Киевские власти, если бы их волновала судьба жителей Украины, согласились бы на нейтральный статус страны, языковую автономию для русскоязычных регионов и предотвратили бы военное освоение республики Соединенными Штатами и Великобританией, пишет автор.По мнению Базиле, благодаря таким деятелям, как Кулеба, Вашингтон и Брюссель могут использовать Киев для реализации своей безумной и опасной стратегии по ослаблению Москвы. Украинское руководство потворствует желаниям НАТО и продолжает отправлять на убой сотни тысяч молодых людей, несмотря на то, что уже безвозвратно потеряло 250 тысяч военнослужащих, резюмировала Базиле.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ &gt;&gt;
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политика, украина, италия, дмитрий кулеба, нато, россия, евросоюз, сша
Политика, Украина, Италия, Дмитрий Кулеба, НАТО, Россия, Евросоюз, США
Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии

Писательницу Базиле возмутило сравнение Кулебой конфликта на Украине с футбольным матчем

© AP Photo / Valentyn OgirenkoМинистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Valentyn Ogirenko
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена Базиле.
«

"Должна сказать, что я не могла в очередной раз не возмутиться, услышав от Дмитрия Кулебы футбольные метафоры (предстоящая победа Киева подобна победе "Ливерпуля" над "Миланом" в финале Лиги чемпионов), как будто военный конфликт — это игра, и он не влечет за собой страдания народа", — отметила колумнист.

По словам Базиле, Кулеба убежден, что украинцы должны умирать и страдать "за свободу Европы", но, если бы министр действительно заботился о собственном народе, он отстаивал бы позицию о необходимости переговоров с Россией и США об урегулировании конфликта.
Киевские власти, если бы их волновала судьба жителей Украины, согласились бы на нейтральный статус страны, языковую автономию для русскоязычных регионов и предотвратили бы военное освоение республики Соединенными Штатами и Великобританией, пишет автор.
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По мнению Базиле, благодаря таким деятелям, как Кулеба, Вашингтон и Брюссель могут использовать Киев для реализации своей безумной и опасной стратегии по ослаблению Москвы. Украинское руководство потворствует желаниям НАТО и продолжает отправлять на убой сотни тысяч молодых людей, несмотря на то, что уже безвозвратно потеряло 250 тысяч военнослужащих, резюмировала Базиле.
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