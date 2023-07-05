https://ria.ru/20230705/kuleba-1882475116.html

Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии

Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии - РИА Новости, 05.07.2023

Циничные слова Кулебы о конфликте на Украине вызвали возмущение в Италии

Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:32

2023-07-05T22:32

2023-07-05T22:38

политика

украина

италия

дмитрий кулеба

нато

россия

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827021241_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_fa1ab7c22fc28c81e05e4cfb962dba27.jpg

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Сравнение главой МИД Украины Дмитрием Кулебой военного конфликта в стране с футбольным матчем возмутительно, написала обозреватель IL Fatto Quotidiano Элена Базиле."Должна сказать, что я не могла в очередной раз не возмутиться, услышав от Дмитрия Кулебы футбольные метафоры (предстоящая победа Киева подобна победе "Ливерпуля" над "Миланом" в финале Лиги чемпионов), как будто военный конфликт — это игра, и он не влечет за собой страдания народа", — отметила колумнист.По словам Базиле, Кулеба убежден, что украинцы должны умирать и страдать "за свободу Европы", но, если бы министр действительно заботился о собственном народе, он отстаивал бы позицию о необходимости переговоров с Россией и США об урегулировании конфликта.Киевские власти, если бы их волновала судьба жителей Украины, согласились бы на нейтральный статус страны, языковую автономию для русскоязычных регионов и предотвратили бы военное освоение республики Соединенными Штатами и Великобританией, пишет автор.По мнению Базиле, благодаря таким деятелям, как Кулеба, Вашингтон и Брюссель могут использовать Киев для реализации своей безумной и опасной стратегии по ослаблению Москвы. Украинское руководство потворствует желаниям НАТО и продолжает отправлять на убой сотни тысяч молодых людей, несмотря на то, что уже безвозвратно потеряло 250 тысяч военнослужащих, резюмировала Базиле.Читайте остальные комментарии на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230705/zelenskiy-1882449160.html

https://ria.ru/20230705/vsu-1882416633.html

украина

италия

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, италия, дмитрий кулеба, нато, россия, евросоюз, сша