https://ria.ru/20230705/krym-1882303866.html

Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали за взятки

Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали за взятки - РИА Новости, 05.07.2023

Троих высокопоставленных сотрудников крымского УФСИН задержали за взятки

Замначальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудники двух СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении взяток за... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:31

2023-07-05T10:31

2023-07-05T10:32

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости. Замначальника крымского управления Федеральной службы исполнения наказаний и сотрудники двух СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении взяток за покровительство фирме, которая доставляла посылки в изоляторы без проверки, сообщила пресс-служба СУСК РФ по республике. "Возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя начальника УФСИН по республике Крым и городу Севастополю, и.о. начальника СИЗО-2 и заместителя начальника СИЗО-1, им вменяется получение взяток группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Еще один фигурант уголовного дела – жительница Санкт-Петербурга – подозревается в даче взяток должностным лицам", - сообщили в ведомстве. Следствие располагает данными, что с 2022 года фирмой из Петербурга по договору ежедневно доставлялись посылки в СИЗО, директор фирмы организовала интернет-магазин для выбора и покупки различного товара для нужд заключенных. По данным следствия, первый замначальника УФСИН вместе с подчиненными за провоз бандеролей без досмотра и покровительство фирме получал от предпринимательницы взятки. Первый заместитель начальника УФСИН Крыма был задержан правоохранителями в Петербурге, замначальника СИЗО-1 и исполняющий обязанности начальника СИЗО-2 - в Крыму. Также была задержана и директор фирмы. По местам их работы проведены обыски, идет следствие.

https://ria.ru/20230531/vzyatki-1875259678.html

республика крым

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание трех сотрудников УФСИН в Крыму по подозрению в получении взяток Первый замначальника УФСИН по Крыму и двое руководителей местных СИЗО задержаны по подозрению в получении взяток, сообщает СК. 2023-07-05T10:31 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым