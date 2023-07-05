https://ria.ru/20230705/kreml-1882323871.html

Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля

Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля - РИА Новости, 05.07.2023

Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля

В Вологде начинаются реставрационные работы на двух самых старых объектах вологодского кремля - Пятницкой башне и Северной стене, сообщил губернатор области... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T11:58

2023-07-05T11:58

2023-07-05T11:58

вологодская область

олег кувшинников

вологда

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ВОЛОГДА, 5 июл – РИА Новости. В Вологде начинаются реставрационные работы на двух самых старых объектах вологодского кремля - Пятницкой башне и Северной стене, сообщил губернатор области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале "Эпоха больших перемен наступает для Вологодского кремля. Сегодня подписали договоры на выполнение реставрационных работ на первых двух объектах", - написал глава региона. По словам Кувшинникова, реставрацию объектов вологодского кремля поддержал президент России Владимир Путин на встрече, где обсуждалась подготовка к 880-летию Вологды. В течение двух лет специалисты составляли научно-проектную документацию на 19 объектов вологодского кремля, на которых пройдут реставрационные работы. После реставрации первые два объекта предстанут в таком виде, какими они были в XVII веке. На Северной стене раскроют заложенные позже ворота, ведущие в сад, отреставрируют подлинные элементы стены и воссоздадут утраченные деревянные элементы по аналогам и архивным данным. Кроме того, часть помещений стены и башни приспособят под потребности музея-заповедника, который располагается в зданиях кремля. Контракт на реставрацию двух первых объектов составил 75,8 миллиона рублей, еще порядка 2,5 миллиона рублей выделено на археологические исследования объектов. Все работы будут проводиться с минимальным ущербом для посетителей вологодского музея-заповедника. Реставрацию Пятницкой башни и Северной стены планируют завершить в конце 2024 года. "Ансамбль Вологодского кремля - это сердце Вологды. Скоро оно по-новому откроется для вологжан и гостей города. Реставрация расширит не только возможности для музея-заповедника, но также сделает ранее закрытые для вологжан помещения доступными", - сказал Кувшинников. Вологодский кремль – бывшее Архиерейское подворье, ансамбль, включающий в себя памятники культовой, гражданской и крепостной архитектуры XVII-XIX веков. Во второй половине XVI - начале XX веков служил резиденцией вологодских архиепископов и епископов, духовный центр Вологодчины на протяжении 450 лет с момента основания Вологодской и Великопермской епархии в 1558 году и до национализации подворья в 1923 году.

https://ria.ru/20230629/pomoschnik-1881214641.html

https://ria.ru/20230703/aviareysy-1881962162.html

вологда

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

олег кувшинников, вологда