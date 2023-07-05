Рейтинг@Mail.ru
Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
 
11:58 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kreml-1882323871.html
Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля
Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля - РИА Новости, 05.07.2023
Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля
В Вологде начинаются реставрационные работы на двух самых старых объектах вологодского кремля - Пятницкой башне и Северной стене, сообщил губернатор области... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:58
2023-07-05T11:58
вологодская область
олег кувшинников
вологда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152510/94/1525109480_0:209:1999:1333_1920x0_80_0_0_1c96280ae6bc0fa7e7a2f3bbc86184e3.jpg
ВОЛОГДА, 5 июл – РИА Новости. В Вологде начинаются реставрационные работы на двух самых старых объектах вологодского кремля - Пятницкой башне и Северной стене, сообщил губернатор области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале "Эпоха больших перемен наступает для Вологодского кремля. Сегодня подписали договоры на выполнение реставрационных работ на первых двух объектах", - написал глава региона. По словам Кувшинникова, реставрацию объектов вологодского кремля поддержал президент России Владимир Путин на встрече, где обсуждалась подготовка к 880-летию Вологды. В течение двух лет специалисты составляли научно-проектную документацию на 19 объектов вологодского кремля, на которых пройдут реставрационные работы. После реставрации первые два объекта предстанут в таком виде, какими они были в XVII веке. На Северной стене раскроют заложенные позже ворота, ведущие в сад, отреставрируют подлинные элементы стены и воссоздадут утраченные деревянные элементы по аналогам и архивным данным. Кроме того, часть помещений стены и башни приспособят под потребности музея-заповедника, который располагается в зданиях кремля. Контракт на реставрацию двух первых объектов составил 75,8 миллиона рублей, еще порядка 2,5 миллиона рублей выделено на археологические исследования объектов. Все работы будут проводиться с минимальным ущербом для посетителей вологодского музея-заповедника. Реставрацию Пятницкой башни и Северной стены планируют завершить в конце 2024 года. "Ансамбль Вологодского кремля - это сердце Вологды. Скоро оно по-новому откроется для вологжан и гостей города. Реставрация расширит не только возможности для музея-заповедника, но также сделает ранее закрытые для вологжан помещения доступными", - сказал Кувшинников. Вологодский кремль – бывшее Архиерейское подворье, ансамбль, включающий в себя памятники культовой, гражданской и крепостной архитектуры XVII-XIX веков. Во второй половине XVI - начале XX веков служил резиденцией вологодских архиепископов и епископов, духовный центр Вологодчины на протяжении 450 лет с момента основания Вологодской и Великопермской епархии в 1558 году и до национализации подворья в 1923 году.
https://ria.ru/20230629/pomoschnik-1881214641.html
https://ria.ru/20230703/aviareysy-1881962162.html
вологда
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152510/94/1525109480_0:22:1999:1521_1920x0_80_0_0_8e4bcf78e52aba71d1b5dfbb1cdb98ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
олег кувшинников, вологда
Вологодская область, Олег Кувшинников, Вологда

Кувшинников: начата реставрация двух объектов вологодского кремля

© Depositphotos.com / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Depositphotos.com / xload
Вологодский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 5 июл – РИА Новости. В Вологде начинаются реставрационные работы на двух самых старых объектах вологодского кремля - Пятницкой башне и Северной стене, сообщил губернатор области Олег Кувшинников в своем телеграм-канале
"Эпоха больших перемен наступает для Вологодского кремля. Сегодня подписали договоры на выполнение реставрационных работ на первых двух объектах", - написал глава региона.
По словам Кувшинникова, реставрацию объектов вологодского кремля поддержал президент России Владимир Путин на встрече, где обсуждалась подготовка к 880-летию Вологды. В течение двух лет специалисты составляли научно-проектную документацию на 19 объектов вологодского кремля, на которых пройдут реставрационные работы.
После реставрации первые два объекта предстанут в таком виде, какими они были в XVII веке. На Северной стене раскроют заложенные позже ворота, ведущие в сад, отреставрируют подлинные элементы стены и воссоздадут утраченные деревянные элементы по аналогам и архивным данным. Кроме того, часть помещений стены и башни приспособят под потребности музея-заповедника, который располагается в зданиях кремля.
Нейросеть - РИА Новости, 1920, 29.06.2023
В вологодских МФЦ внедряют "Цифровой помощник регистратора — ЕВА"
29 июня, 16:39
Контракт на реставрацию двух первых объектов составил 75,8 миллиона рублей, еще порядка 2,5 миллиона рублей выделено на археологические исследования объектов. Все работы будут проводиться с минимальным ущербом для посетителей вологодского музея-заповедника. Реставрацию Пятницкой башни и Северной стены планируют завершить в конце 2024 года.
"Ансамбль Вологодского кремля - это сердце Вологды. Скоро оно по-новому откроется для вологжан и гостей города. Реставрация расширит не только возможности для музея-заповедника, но также сделает ранее закрытые для вологжан помещения доступными", - сказал Кувшинников.
Вологодский кремль – бывшее Архиерейское подворье, ансамбль, включающий в себя памятники культовой, гражданской и крепостной архитектуры XVII-XIX веков. Во второй половине XVI - начале XX веков служил резиденцией вологодских архиепископов и епископов, духовный центр Вологодчины на протяжении 450 лет с момента основания Вологодской и Великопермской епархии в 1558 году и до национализации подворья в 1923 году.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
Кувшинников: новые авиарейсы повысят доступность вологодских городов
3 июля, 16:37
 
Вологодская областьОлег КувшинниковВологда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала