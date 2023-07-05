Рейтинг@Mail.ru
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kredit-1882362913.html
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России - РИА Новости, 05.07.2023
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России
Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:11
2023-07-05T14:11
втб
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_263:218:3517:2048_1920x0_80_0_0_406df3311b169c595017c018c6558379.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в РФ, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на аналитику Frank RG. Как отмечается в сообщении, с начала текущего года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти. По данным пресс-службы, ВТБ фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч "Карт возможностей", из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%. "Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день", – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов. Он добавил, что такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.
https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0c/1844307799_853:317:3161:2048_1920x0_80_0_0_a9883d90d61862f9feb57a83e93ca41b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
втб, россия
ВТБ, Россия
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России

ВТБ: объем рынка кредитных карт в России достиг рекордных значений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в РФ, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на аналитику Frank RG.
Как отмечается в сообщении, с начала текущего года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.
По данным пресс-службы, ВТБ фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч "Карт возможностей", из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%.
"Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день", – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.
Он добавил, что такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.
Центр ипотечного кредитования Тамбовского отделения ПАО Сбербанк - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
Эксперт рассказал, когда может быть невыгодно рефинансировать кредит
14 апреля, 03:32
 
ВТБРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала