https://ria.ru/20230705/kredit-1882362913.html

ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России

ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России - РИА Новости, 05.07.2023

ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России

Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:11

2023-07-05T14:11

2023-07-05T14:11

втб

россия

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в РФ, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на аналитику Frank RG. Как отмечается в сообщении, с начала текущего года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти. По данным пресс-службы, ВТБ фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч "Карт возможностей", из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%. "Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день", – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов. Он добавил, что такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.

https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

втб, россия