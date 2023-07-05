https://ria.ru/20230705/kredit-1882362913.html
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России - РИА Новости, 05.07.2023
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России
Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:11
2023-07-05T14:11
2023-07-05T14:11
втб
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в РФ, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на аналитику Frank RG. Как отмечается в сообщении, с начала текущего года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти. По данным пресс-службы, ВТБ фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч "Карт возможностей", из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%. "Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день", – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов. Он добавил, что такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.
https://ria.ru/20230414/refinansirovanie-1865205104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
втб, россия
ВТБ сообщил о рекордном объеме рынка кредитных карт в России
ВТБ: объем рынка кредитных карт в России достиг рекордных значений
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Общий объем портфеля кредитных карт физических лиц по итогам первого полугодия 2023 года превысит 2,6 триллиона рублей, что станет рекордным значением за всю историю рынка в РФ, сообщает пресс-служба банка ВТБ со ссылкой на аналитику Frank RG.
Как отмечается в сообщении, с начала текущего года портфель кредитных карт вырос уже на 9%, и до конца года спрос на них продолжит расти.
По данным пресс-службы, ВТБ
фиксирует положительную динамику и по числу оформленных кредитных карт, выдав с начала года более 700 тысяч "Карт возможностей", из которых 18% – цифровые. С начала года портфель кредитных карт ВТБ также демонстрирует рост и до конца года он может увеличиться еще на 14%.
"Тренд 2022 года по росту объемов использования кредитных карт продолжится и в этом году. По итогам первого полугодия общий объем портфеля в данном сегменте показывает рекордные значения. Высокую активность владельцев карт подтверждают и исследования ВТБ. Около 30% россиян-держателей кредиток оплачивают ими покупки несколько раз в месяц, 23% – несколько раз в неделю, 8% используют каждый день", – отметил руководитель департамента кредитного розничного бизнеса Тимур Смирнов.
Он добавил, что такие карты выгодны для совершения крупных покупок и стали инструментом грамотного управления семейным бюджетом.
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