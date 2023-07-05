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СМИ: властям будет трудно установить личность пронесшего кокаин в Белый дом
СМИ: властям будет трудно установить личность пронесшего кокаин в Белый дом - РИА Новости, 05.07.2023
СМИ: властям будет трудно установить личность пронесшего кокаин в Белый дом
Правоохранительные органы США сомневаются в том, что им удастся установить личность человека, пронесшего на минувших выходных кокаин на территорию Белого дома,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T23:25
2023-07-05T23:25
2023-07-05T23:25
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ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы США сомневаются в том, что им удастся установить личность человека, пронесшего на минувших выходных кокаин на территорию Белого дома, пишет газета Politico со ссылкой на источник, близкий к следствию. Согласно его данным, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла американской администрации, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость. На вопрос о том, каковы шансы установления виновного, собеседник агентства дал понять, что сделать это "будет очень трудно". "Даже если бы там были камеры наблюдения, если только вы не размахивали им (кокаином), его, вероятно, не удалось бы зафиксировать", - сказал близкий к расследованию источник, добавив, что следственные действия по данному инциденту продолжаются. "Это зона с высокой проходимостью. Там постоянно ходят люди", - пояснил он. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный ранее в западном крыле американской администрации, является кокаином.
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в мире, сша, джо байден, politico, хантер байден
В мире, США, Джо Байден, Politico, Хантер Байден
СМИ: властям будет трудно установить личность пронесшего кокаин в Белый дом
Politico: властям США будет трудно установить личность пронесшего кокаин в Белый дом
ВАШИНГТОН, 5 июл – РИА Новости.
Правоохранительные органы США сомневаются в том, что им удастся установить личность человека, пронесшего на минувших выходных кокаин на территорию Белого дома, пишет
газета Politico со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Согласно его данным, к такому выводу следователей подталкивает тот факт, что на территории западного крыла американской администрации, где были найдены наркотики, очень высокая проходимость. На вопрос о том, каковы шансы установления виновного, собеседник агентства дал понять, что сделать это "будет очень трудно".
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"Даже если бы там были камеры наблюдения, если только вы не размахивали им (кокаином), его, вероятно, не удалось бы зафиксировать", - сказал близкий к расследованию источник, добавив, что следственные действия по данному инциденту продолжаются.
"Это зона с высокой проходимостью. Там постоянно ходят люди", - пояснил он.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена
в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден
, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный ранее в западном крыле американской администрации, является кокаином.
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