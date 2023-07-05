https://ria.ru/20230705/kokain-1882475911.html

Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша"

Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша" - РИА Новости, 05.07.2023

Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша"

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обнаружении в Белом доме кокаина, заявил, что, судя по всему, вместо американских истребителей F-16... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:40

2023-07-05T22:40

2023-07-05T23:11

f-16

в мире

россия

дмитрий медведев

нато

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сергей лавров

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обнаружении в Белом доме кокаина, заявил, что, судя по всему, вместо американских истребителей F-16 "киевскому малышу приготовили успокоительное"."В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", - написал Медведев в своем Twitter-аккаунте на английском языке.Белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230705/kokain-1882473182.html

https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html

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f-16, в мире, россия, дмитрий медведев, нато, украина, сша, сергей лавров