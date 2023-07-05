Рейтинг@Mail.ru
Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша" - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 05.07.2023 (обновлено: 23:11 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kokain-1882475911.html
Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша"
Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша" - РИА Новости, 05.07.2023
Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша"
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обнаружении в Белом доме кокаина, заявил, что, судя по всему, вместо американских истребителей F-16... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:40
2023-07-05T23:11
f-16
в мире
россия
дмитрий медведев
нато
украина
сша
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882226170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8258a445839d5f305d616397462d9a78.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обнаружении в Белом доме кокаина, заявил, что, судя по всему, вместо американских истребителей F-16 "киевскому малышу приготовили успокоительное"."В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", - написал Медведев в своем Twitter-аккаунте на английском языке.Белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230705/kokain-1882473182.html
https://ria.ru/20230704/samolety-1882037955.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882226170_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_80d22041c5007b6b0d44f05a4cec6830.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
f-16, в мире, россия, дмитрий медведев, нато, украина, сша, сергей лавров
F-16, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО, Украина, США, Сергей Лавров
Медведев: найденный в Белом доме кокаин приготовили для "киевского малыша"

Медведев: вместо истребителей F-16 "киевскому малышу приготовили успокоительное"

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря об обнаружении в Белом доме кокаина, заявил, что, судя по всему, вместо американских истребителей F-16 "киевскому малышу приготовили успокоительное".
"В Белом доме обнаружили кокаин. Похоже, вместо F-16 киевскому малышу приготовили успокоительное", - написал Медведев в своем Twitter-аккаунте на английском языке.
Президент США Джо Байден в Сан-Франциско - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Джо Байдену доложили о найденном кокаине в Белом доме
Вчера, 22:11
Белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный в западном крыле американской администрации, является кокаином.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления
4 июля, 02:09
 
F-16В миреРоссияДмитрий МедведевНАТОУкраинаСШАСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала