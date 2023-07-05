https://ria.ru/20230705/kokain-1882472147.html

В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме

В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2023

В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме

Сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) в среду обратился к директору Секретной службы США Кимберли Читл с требованием обнародовать обстоятельства РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:02

2023-07-05T22:02

2023-07-05T22:33

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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) в среду обратился к директору Секретной службы США Кимберли Читл с требованием обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в западном крыле Белого дома, говорится в опубликованном в сети обращении конгрессмена. "Согласно опубликованным сообщениям, Секретная служба еще не подтвердила, где конкретно в западном крыле был найден кокаин. Я призываю вас срочно обнародовать эту информацию, поскольку американцы заслуживают знать, были ли наркотики обнаружены в месте, где происходит обмен конфиденциальной информацией", - следует из письма Коттона. Кроме того, сенатор потребовал от главы ведомства, занимающегося охраной правительственных учреждений и первых лиц США, до 14 июля предоставить ответы на перечень связанных с этим эпизодом вопросов. В частности, конгрессмен поинтересовался, кто из имеющих пропуск в Белый дом лиц подвергается наименьшим проверкам безопасности, либо не нуждается в них вовсе, сколько раз за последние годы Секретная служба находила наркотики в комплексе американской администрации, и как часто ведомство проводит аудит в отношении собственных операций. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный ранее в западном крыле американской администрации, является кокаином.

https://ria.ru/20230705/poroshok-1882438723.html

https://ria.ru/20230704/khanterbayden-1882259584.html

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в мире, сша, джо байден, хантер байден, арканзас