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В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2023
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22:02 05.07.2023 (обновлено: 22:33 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kokain-1882472147.html
В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме
В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме - РИА Новости, 05.07.2023
В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме
Сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) в среду обратился к директору Секретной службы США Кимберли Читл с требованием обнародовать обстоятельства РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:02
2023-07-05T22:33
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) в среду обратился к директору Секретной службы США Кимберли Читл с требованием обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в западном крыле Белого дома, говорится в опубликованном в сети обращении конгрессмена. "Согласно опубликованным сообщениям, Секретная служба еще не подтвердила, где конкретно в западном крыле был найден кокаин. Я призываю вас срочно обнародовать эту информацию, поскольку американцы заслуживают знать, были ли наркотики обнаружены в месте, где происходит обмен конфиденциальной информацией", - следует из письма Коттона. Кроме того, сенатор потребовал от главы ведомства, занимающегося охраной правительственных учреждений и первых лиц США, до 14 июля предоставить ответы на перечень связанных с этим эпизодом вопросов. В частности, конгрессмен поинтересовался, кто из имеющих пропуск в Белый дом лиц подвергается наименьшим проверкам безопасности, либо не нуждается в них вовсе, сколько раз за последние годы Секретная служба находила наркотики в комплексе американской администрации, и как часто ведомство проводит аудит в отношении собственных операций. Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией. Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный ранее в западном крыле американской администрации, является кокаином.
https://ria.ru/20230705/poroshok-1882438723.html
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в мире, сша, джо байден, хантер байден, арканзас
В мире, США, Джо Байден, Хантер Байден, Арканзас
В сенате США призвали отчитаться об обнаружении кокаина в Белом доме

Сенатор Коттон призвал главу Секретной службы США отчитаться по кокаину в Белом доме

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 июл - РИА Новости. Сенатор Том Коттон (республиканец, от штата Арканзас) в среду обратился к директору Секретной службы США Кимберли Читл с требованием обнародовать обстоятельства обнаружения кокаина в западном крыле Белого дома, говорится в опубликованном в сети обращении конгрессмена.
"Согласно опубликованным сообщениям, Секретная служба еще не подтвердила, где конкретно в западном крыле был найден кокаин. Я призываю вас срочно обнародовать эту информацию, поскольку американцы заслуживают знать, были ли наркотики обнаружены в месте, где происходит обмен конфиденциальной информацией", - следует из письма Коттона.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
СМИ: найденный в Белом доме порошок оказался кокаином
Вчера, 18:22
Кроме того, сенатор потребовал от главы ведомства, занимающегося охраной правительственных учреждений и первых лиц США, до 14 июля предоставить ответы на перечень связанных с этим эпизодом вопросов. В частности, конгрессмен поинтересовался, кто из имеющих пропуск в Белый дом лиц подвергается наименьшим проверкам безопасности, либо не нуждается в них вовсе, сколько раз за последние годы Секретная служба находила наркотики в комплексе американской администрации, и как часто ведомство проводит аудит в отношении собственных операций.
Подозрительный белый порошок был обнаружен в воскресенье вечером сотрудниками Секретной службы США, которые проводили обход здания. После этого была объявлена эвакуация, президента США Джо Байдена в Белом доме на тот момент не было. Газета New York Post писала, что незадолго до обнаружения порошка в Белом доме находился сын президента США Хантер Байден, известный по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией.
Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что порошок, найденный ранее в западном крыле американской администрации, является кокаином.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
СМИ: Хантер Байден находился в Белом доме до обнаружения там белого порошка
4 июля, 22:11
 
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