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ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками - РИА Новости, 05.07.2023
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18:30 05.07.2023 (обновлено: 18:39 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/kokain-1882440415.html
ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками
ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками - РИА Новости, 05.07.2023
ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками
Страны Шанхайской организации сотрудничества считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:30
2023-07-05T18:39
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС."Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма", - говорится в тексте документа.Страны ШОС подчеркнули "необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов"."Государства-члены намерены и далее проводить на регулярной основе совместные антинаркотические операции. Они выступают за активное взаимодействие с заинтересованными государствами, региональными и международными организациями на данном направлении", - указано в декларации.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и саммит стал кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в нем были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
https://ria.ru/20230626/borba_s_narkotikami-1879945738.html
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нью-дели, шос, индия, китай
Нью-Дели, ШОС, Индия, Китай
ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками

ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с незаконным оборотом наркотиков

© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Sputnik / Зафар Халилов
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Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
«
"Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма", - говорится в тексте документа.
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Страны ШОС подчеркнули "необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов".
"Государства-члены намерены и далее проводить на регулярной основе совместные антинаркотические операции. Они выступают за активное взаимодействие с заинтересованными государствами, региональными и международными организациями на данном направлении", - указано в декларации.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и саммит стал кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в нем были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.
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