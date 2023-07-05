ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками
ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с незаконным оборотом наркотиков
© Sputnik / Зафар Халилов | Перейти в медиабанкЦеремония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте
© Sputnik / Зафар Халилов
Церемония поднятия флага нового государства-члена ШОС - Исламской Республики Иран - в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС.
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"Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма", - говорится в тексте документа.
Страны ШОС подчеркнули "необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов".
"Государства-члены намерены и далее проводить на регулярной основе совместные антинаркотические операции. Они выступают за активное взаимодействие с заинтересованными государствами, региональными и международными организациями на данном направлении", - указано в декларации.
Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и саммит стал кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в нем были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.