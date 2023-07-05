https://ria.ru/20230705/kokain-1882440415.html

ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками

ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками - РИА Новости, 05.07.2023

ШОС выступила за выработку совместного подхода в борьбе с наркотиками

Страны Шанхайской организации сотрудничества считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:30

2023-07-05T18:30

2023-07-05T18:39

нью-дели

шос

индия

китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 4 июл - РИА Новости. Страны Шанхайской организации сотрудничества считают необходимой выработку совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, говорится в опубликованной во вторник нью-делийской декларации Совета глав государств-членов ШОС."Государства-члены выразили озабоченность усилением угроз, вызванных ростом производства, оборота и злоупотребления наркотическими средствами, использованием доходов от незаконного оборота наркотиков как одного из источников финансирования терроризма", - говорится в тексте документа.Страны ШОС подчеркнули "необходимость выработки совместного и сбалансированного подхода в вопросах противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров и отметили важность выполнения международных конвенций о контроле над наркотиками и других соответствующих нормативно-правовых документов"."Государства-члены намерены и далее проводить на регулярной основе совместные антинаркотические операции. Они выступают за активное взаимодействие с заинтересованными государствами, региональными и международными организациями на данном направлении", - указано в декларации.Двадцать третий саммит Совета глав государств ШОС прошел в виртуальном формате 4 июля в Нью-Дели. Индия приняла переходящее председательство в ШОС впервые в истории в сентябре 2022 года и саммит стал кульминацией годичного председательства страны в организации. Для участия в нем были приглашены лидеры всех государств-членов ШОС, то есть Китая, России, Казахстана, Киргизии, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, в качестве государств-наблюдателей приглашены Иран, Белоруссия и Монголия, а Туркмения была приглашена в качестве гостя председателя.

https://ria.ru/20230626/borba_s_narkotikami-1879945738.html

https://ria.ru/20230704/ukraina-1882045430.html

нью-дели

индия

китай

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нью-дели, шос, индия, китай