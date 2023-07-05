https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882339466.html

В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка

В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка - РИА Новости, 05.07.2023

В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка

Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, несмотря на попытки атак ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:47

2023-07-05T12:47

2023-07-05T13:32

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

ян гагин

россия

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, несмотря на попытки атак ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала."На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил. А информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО разгоняет уже не первый день", — сказал он.Гагин отметил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.Украинские силовики постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным российского Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр