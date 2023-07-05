Рейтинг@Mail.ru
В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 05.07.2023 (обновлено: 13:32 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/klescheevka-1882339466.html
В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка
В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка - РИА Новости, 05.07.2023
В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка
Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, несмотря на попытки атак ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:47
2023-07-05T13:32
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
ян гагин
россия
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882341221_171:0:2833:1498_1920x0_80_0_0_f21d5f7751b9a7b3b5e67225b5d1db3c.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, несмотря на попытки атак ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала."На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил. А информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО разгоняет уже не первый день", — сказал он.Гагин отметил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.Украинские силовики постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным российского Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/05/1882341221_153:0:2882:2047_1920x0_80_0_0_6faf0d2a085e13cdc3b8d6d57c73ccee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, ян гагин, россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Ян Гагин, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
В Донецке опровергли сообщения о потере села Клещеевка

Советник Пушилина Гагин заверил, что Клещеевка находится под контролем российских войск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Южный сектор специальной военной операции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Село Клещеевка в ДНР остается под контролем российских войск, несмотря на попытки атак ВСУ, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире Первого канала.
"На самом деле сейчас Клещеевка находится под нашим контролем, под контролем наших сил. А информацию о том, что противник взял Клещеевку, ЦиПСО разгоняет уже не первый день", — сказал он.
Гагин отметил, что ВСУ пытаются также занять находящуюся рядом с селом высоту, с которой удобно контролировать часть территории Артемовска.
Украинские силовики постоянно предпринимают попытки наступления на Клещеевку. По данным российского Минобороны, оглашенным накануне, всего на Донецком направлении отражены десять попыток атаки противника, потери ВСУ там составили до 290 человек убитыми и ранеными.
Как заявил ранее глава ведомства Сергей Шойгу, украинские войска не достигли целей начавшегося 4 июня контрнаступления ни на одном из направлений. По его словам, ВС на Южнодонецком, Запорожском и Донецком направлениях уничтожили 920 единиц бронетехники, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЯн ГагинРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала