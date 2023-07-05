https://ria.ru/20230705/klaster-1882288495.html

В Новосибирской области будут развивать туристический "Озерный кластер"

В Новосибирской области будут развивать туристический "Озерный кластер" - РИА Новости, 05.07.2023

В Новосибирской области будут развивать туристический "Озерный кластер"

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил максимально развивать туристический потенциал "Озерного кластера" в Барабинском и соседних районах... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:36

2023-07-05T08:36

2023-07-05T10:21

новосибирская область

андрей травников

барабинский район

туризм

новости - туризм

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НОВОСИБИРСК, 5 июл – РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил максимально развивать туристический потенциал "Озерного кластера" в Барабинском и соседних районах региона, планируется финансирование из федерального бюджета, сообщает в среду облправительство. Глава региона в рамках рабочей поездки в Барабинский район провел в центре отдыха "Бухта Лазурная" рабочее совещание о перспективах развития туризма в регионе, а в частности, на территории Барабинского района, а также на озерах Чаны и Карачи. Совещание прошло при участии председателя заксобрания области Андрея Шимкива и депутата Госдумы Олега Иванинского. "Уже два года у нас действует утвержденная правительством региона областная программа. Туризм в Новосибирской области сегодня очень востребован как жителями региона и окрестных субъектов, так и у жителей всей России, других стран. Потенциал озера Чаны не ограничен – того количества людей, которые могли бы создать негативную нагрузку на водоем, мы пока не ожидаем", - сказал Травников. Он поручил оперативно решить вопросы с подъездными дорогами к базам отдыха и обеспечить кластер газом и энергоресурсами. Также губернатор поручил министру экономического развития Новосибирской области Льву Решетникову максимально использовать возможности федеральной программы "Развитие туризма" до 2030 года и войти в нее с проектом "Озерный кластер". Туристический потенциал Новосибирской области в этом году представят на международной выставке-форуме "Россия" в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года. По количеству размещенных в гостиницах и санаториях туристов в 2022 году Новосибирская область заняла 11-е место среди регионов России – 1,3 миллиона человек.

https://ria.ru/20230629/renovatsiya-1881224599.html

новосибирская область

барабинский район

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Влада Копылова

новосибирская область, андрей травников, барабинский район, туризм, новости - туризм