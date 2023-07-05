https://ria.ru/20230705/kitay-1882437548.html

В Забайкалье возобновили авиасообщение с Китаем

В Забайкалье возобновили авиасообщение с Китаем - РИА Новости, 05.07.2023

В Забайкалье возобновили авиасообщение с Китаем

Международные рейсы в Китай возобновили из Забайкальского края спустя три года после ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:56

2023-07-05T18:56

2023-07-05T18:56

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ЧИТА, 5 июл — РИА Новости. Международные рейсы в Китай возобновили из Забайкальского края спустя три года после ограничений из-за коронавируса, сообщается на сайте правительства региона. "С 5 июля возобновлены международные рейсы в Китай из аэропорта Читы. Перелеты по маршруту Чита - Хайлар - Пекин выполняет китайская авиакомпания Air China", — говорится в сообщении. Уточняется, что летать в КНР туристы будут два раза в неделю, по средам и субботам, на Boeing 737–700 вместимостью 128 кресел. Вылет из Читы назначен на 14.50 (8.50 - мск). Время в пути до Хайлара составит 1 час 05 минут, до Пекина – 4 часа 40 минут. "Мы ожидаем высокий спрос на рейс, поскольку аэропорт Читы, как и аэровокзалы Хайлара и Пекина, являются транзитными пунктами для дальнейших путешествий. Кроме того, рейс будет востребован среди студентов, которые обучаются по программам обмена, а также для развития экономических и культурных связей между двумя странами", — процитировали на сайте главу Минстроя Забайкалья Алдара Бальжирова. Отмечается, что из Читы уже вылетел первый рейс, также в город прибыл самолет из Хайлара и Пекина. Как отметили пассажиры, полет был комфортным, а стоимость — ниже, чем через другие города России.

https://ria.ru/20230630/perevozki-1881357941.html

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Лана Баева

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