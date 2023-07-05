https://ria.ru/20230705/kitay-1882294309.html
Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек
Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек - РИА Новости, 05.07.2023
Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек
Пятнадцать человек погибли, еще четверо числятся пропавшими в результате проливных дождей в городе Чунцин на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:29
2023-07-05T09:29
2023-07-05T09:29
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чунцин
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ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости. Пятнадцать человек погибли, еще четверо числятся пропавшими в результате проливных дождей в городе Чунцин на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти. По информации телевидения, с 3 по 4 июля округ Ваньчжоу пострадал от проливных дождей. По состоянию на 10 утра (5.00 по мск) 5 июля от проливных дождей пострадали 36 населенных пунктов в округе, а также 37 226 человек, из них более 11,5 тысячи человек нуждаются в эвакуации, 779 были эвакуированы, 15 погибли, 4 числятся пропавшими без вести, сообщило телевидение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, чунцин
Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек
Из-за проливных дождей в Китае погибли 15 человек, еще четверо числятся пропавшими
ПЕКИН, 5 июл - РИА Новости.
Пятнадцать человек погибли, еще четверо числятся пропавшими в результате проливных дождей в городе Чунцин на юго-западе Китая, сообщает Центральное телевидение Китая
со ссылкой на местные власти.
По информации телевидения, с 3 по 4 июля округ Ваньчжоу пострадал от проливных дождей.
По состоянию на 10 утра (5.00 по мск) 5 июля от проливных дождей пострадали 36 населенных пунктов в округе, а также 37 226 человек, из них более 11,5 тысячи человек нуждаются в эвакуации, 779 были эвакуированы, 15 погибли, 4 числятся пропавшими без вести, сообщило телевидение.
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