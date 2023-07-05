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Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве - РИА Новости, 05.07.2023
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:27
2023-07-05T11:27
2023-07-05T11:27
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иран
кино и сериалы
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. "Планируем также развивать связи в сфере кино: уже сейчас идет работа по заключению соглашения между двумя странами о совместном кинопроизводстве", — говорится в публикации.Министр также отметила: "Уверена, нас ждет множество интересных совместных проектов по всем направлениям культуры".Вчера Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Эсмаили дали старт мероприятиям Дней культуры Ирана в России, сообщается на сайте Минкультуры.Ранее стало известно, что российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале.
https://ria.ru/20230704/vystavka-1882167438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, иран, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Россия, Иран, Кино и сериалы
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве