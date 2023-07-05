Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:27 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kino-1882308386.html
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве - РИА Новости, 05.07.2023
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве
Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T11:27
2023-07-05T11:27
культура
новости культуры
россия
иран
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849048501_0:210:3070:1938_1920x0_80_0_0_8dbd5f20c3acb238f22f5d73f1ce953f.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. &quot;Планируем также развивать связи в сфере кино: уже сейчас идет работа по заключению соглашения между двумя странами о совместном кинопроизводстве&quot;, — говорится в публикации.Министр также отметила: "Уверена, нас ждет множество интересных совместных проектов по всем направлениям культуры".Вчера Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Эсмаили дали старт мероприятиям Дней культуры Ирана в России, сообщается на сайте Минкультуры.Ранее стало известно, что российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале.
https://ria.ru/20230704/vystavka-1882167438.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1849048501_341:0:3070:2047_1920x0_80_0_0_9f7575baea62dfeb0890986244eb0ed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, иран, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Россия, Иран, Кино и сериалы
Россия и Иран ведут работы по соглашению о совместном кинопроизводстве

Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве

© iStock.com / batuhan tokerСъемки фильма
Съемки фильма - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / batuhan toker
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Россия и Иран ведут работы по заключению соглашения о совместном кинопроизводстве, рассказала в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
«

"Планируем также развивать связи в сфере кино: уже сейчас идет работа по заключению соглашения между двумя странами о совместном кинопроизводстве", — говорится в публикации.

Министр также отметила: "Уверена, нас ждет множество интересных совместных проектов по всем направлениям культуры".
Вчера Ольга Любимова и министр культуры и исламской ориентации Ирана Мохаммад Эсмаили дали старт мероприятиям Дней культуры Ирана в России, сообщается на сайте Минкультуры.
Ранее стало известно, что российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале.
Девушка на одном из стендов на выставке иранского искусства в рамках проекта Обменные культурные мероприятия России и Ирана на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Персидская сказка в Москве: иранская культура на ВДНХ
4 июля, 18:29
 
КультураНовости культурыРоссияИранКино и сериалы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала