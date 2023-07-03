https://ria.ru/20230703/kino-1881864178.html
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале - РИА Новости, 03.07.2023
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале
Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:07
2023-07-03T12:07
2023-07-03T16:33
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента победила в секции "Location Negata"."В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60 — привычная температура", – рассказывали ранее в пресс-службе прокатчика ленты "Централ Парнершип".Съемки прошли в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах и Республике Саха (Якутия)."Голоса Арктики" – три новеллы. В первой рассказывается о молодой ненке Масне, актрисы TikTok. В городе у нее больше возможностей, но счастливой она чувствует себя в чуме рядом с семьей. В фильме также есть история семейства Тайбареев. Вместе с ними съемочная группа отправилась в тундру за оленьими шкурами и стала свидетелями шаманских обрядов. Третья история о Николае Курилове, авторе стихотворения "Родное". Он написал его на юкагирском языке. В переводе на русском его можно услышать в культовой картине "Брат-2".Сквозной герой – столичный ресторатор и продюсер Денис Симачев. Он поехал на север, чтобы "записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию". В российский прокат фильм "Голоса Арктики" вышел 9 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры
Новости культуры, Культура
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале
Российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости.
Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается
на сайте смотра. Лента победила в секции "Location Negata".
«
"В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60 — привычная температура", – рассказывали ранее в пресс-службе прокатчика ленты "Централ Парнершип".
Съемки прошли в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах и Республике Саха (Якутия).
"Голоса Арктики" – три новеллы. В первой рассказывается о молодой ненке Масне, актрисы TikTok. В городе у нее больше возможностей, но счастливой она чувствует себя в чуме рядом с семьей.
В фильме также есть история семейства Тайбареев. Вместе с ними съемочная группа отправилась в тундру за оленьими шкурами и стала свидетелями шаманских обрядов.
Третья история о Николае Курилове, авторе стихотворения "Родное". Он написал его на юкагирском языке. В переводе на русском его можно услышать в культовой картине "Брат-2".
Сквозной герой – столичный ресторатор и продюсер Денис Симачев. Он поехал на север, чтобы "записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию".
В российский прокат фильм "Голоса Арктики" вышел 9 июня 2022 года.
Ранее сообщалось
, что сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот".
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