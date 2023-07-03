https://ria.ru/20230703/kino-1881864178.html

Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале

Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале - РИА Новости, 03.07.2023

Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале

Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента РИА Новости, 03.07.2023

2023-07-03T12:07

2023-07-03T12:07

2023-07-03T16:33

новости культуры

культура

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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента победила в секции "Location Negata"."В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60 — привычная температура", – рассказывали ранее в пресс-службе прокатчика ленты "Централ Парнершип".Съемки прошли в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах и Республике Саха (Якутия)."Голоса Арктики" – три новеллы. В первой рассказывается о молодой ненке Масне, актрисы TikTok. В городе у нее больше возможностей, но счастливой она чувствует себя в чуме рядом с семьей. В фильме также есть история семейства Тайбареев. Вместе с ними съемочная группа отправилась в тундру за оленьими шкурами и стала свидетелями шаманских обрядов. Третья история о Николае Курилове, авторе стихотворения "Родное". Он написал его на юкагирском языке. В переводе на русском его можно услышать в культовой картине "Брат-2".Сквозной герой – столичный ресторатор и продюсер Денис Симачев. Он поехал на север, чтобы "записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию". В российский прокат фильм "Голоса Арктики" вышел 9 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот".

https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры