Рейтинг@Mail.ru
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале - РИА Новости, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:07 03.07.2023 (обновлено: 16:33 03.07.2023)
https://ria.ru/20230703/kino-1881864178.html
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале - РИА Новости, 03.07.2023
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале
Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента РИА Новости, 03.07.2023
2023-07-03T12:07
2023-07-03T16:33
новости культуры
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881865311_0:172:3066:1897_1920x0_80_0_0_14644068e5f495135b6b1d8ad81a0c7b.jpg
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента победила в секции "Location Negata"."В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60 — привычная температура", – рассказывали ранее в пресс-службе прокатчика ленты "Централ Парнершип".Съемки прошли в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах и Республике Саха (Якутия)."Голоса Арктики" – три новеллы. В первой рассказывается о молодой ненке Масне, актрисы TikTok. В городе у нее больше возможностей, но счастливой она чувствует себя в чуме рядом с семьей. В фильме также есть история семейства Тайбареев. Вместе с ними съемочная группа отправилась в тундру за оленьими шкурами и стала свидетелями шаманских обрядов. Третья история о Николае Курилове, авторе стихотворения "Родное". Он написал его на юкагирском языке. В переводе на русском его можно услышать в культовой картине "Брат-2".Сквозной герой – столичный ресторатор и продюсер Денис Симачев. Он поехал на север, чтобы "записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию". В российский прокат фильм "Голоса Арктики" вышел 9 июня 2022 года. Ранее сообщалось, что сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот".
https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881865311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92c285039996d513806721abcd095467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры
Новости культуры, Культура
Российский фильм получил приз на итальянском кинофестивале

Российский фильм "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале

© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из фильма "Голоса Арктики"
Кадр из фильма Голоса Арктики - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Российский документальный фильм Ивана Вдовина "Голоса Арктики" получил приз на итальянском кинофестивале Ischia Film Festival, сообщается на сайте смотра. Лента победила в секции "Location Negata".
«
"В ходе экспедиции съемочная группа преодолела 50 тысяч километров, совершила 24 перелета на самолетах и вертолетах, и побывала в местах, где -60 — привычная температура", – рассказывали ранее в пресс-службе прокатчика ленты "Централ Парнершип".
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из фильма "Голоса Арктики"
Кадр из фильма Голоса Арктики - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Кадр из фильма "Голоса Арктики"
Съемки прошли в Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах и Республике Саха (Якутия).
"Голоса Арктики" – три новеллы. В первой рассказывается о молодой ненке Масне, актрисы TikTok. В городе у нее больше возможностей, но счастливой она чувствует себя в чуме рядом с семьей.
В фильме также есть история семейства Тайбареев. Вместе с ними съемочная группа отправилась в тундру за оленьими шкурами и стала свидетелями шаманских обрядов.
Третья история о Николае Курилове, авторе стихотворения "Родное". Он написал его на юкагирском языке. В переводе на русском его можно услышать в культовой картине "Брат-2".
Сквозной герой – столичный ресторатор и продюсер Денис Симачев. Он поехал на север, чтобы "записать голоса Арктики и свести их в единую музыкальную композицию".
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипКадр из фильма "Голоса Арктики"
Кадр из фильма Голоса Арктики - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Кадр из фильма "Голоса Арктики"
В российский прокат фильм "Голоса Арктики" вышел 9 июня 2022 года.
Ранее сообщалось, что сериалы со Стояновым, Робаком, Михалковой наградили на фестивале "Пилот".
Кадр из фильма Вызов
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
15 июня, 11:56
 
КультураНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала