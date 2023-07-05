https://ria.ru/20230705/karlson-1882286338.html

Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США

Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США - РИА Новости, 05.07.2023

Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США

Бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, известному критикой властей США, грозит преследование за его деятельность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:14

2023-07-05T08:14

2023-07-05T08:15

такер карлсон

федеральное бюро расследований сша

сша

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, известному критикой властей США, грозит преследование за его деятельность, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду в размере до 10 миллионов долларов. "Думаю, за ним сейчас очень активно следит ФБР. И как только он сделает где-то не тот шаг или оступится, к нему сразу прибегут. Он медийная звезда, влияет на массы и к нему трудно подойти. Но чем больше будет на него компромата, тем легче будет им потом управлять и манипулировать. Поэтому я думаю, что он еще подвергнется преследованию и последствиям за то, что он делает", - сказал Ионов. По словам Ионова, за день до увольнения с Fox News в программе Карлсона был сюжет по его делу. "Мы тут шутили очень долго - за день до увольнения у него в выпуске был огромный сюжет по поводу моего случая. Он разнес министерство юстиции, и это наделало очень много шума и в Twitter, и на Facebook*. Все начали об этом писать, потому что Карлсон – правый консерватор. И впервые правый заступился за левых активистов. Конечно, у него возникли проблемы, и я думаю, они у него продолжатся", - отметил глава движения. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", заявило министерство. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщило ведомство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230628/demokratiya-1880889944.html

https://ria.ru/20230626/fox-1880566882.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

такер карлсон, федеральное бюро расследований сша, сша