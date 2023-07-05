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Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США - РИА Новости, 05.07.2023
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08:14 05.07.2023 (обновлено: 08:15 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/karlson-1882286338.html
Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США
Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США - РИА Новости, 05.07.2023
Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США
Бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, известному критикой властей США, грозит преследование за его деятельность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:14
2023-07-05T08:15
такер карлсон
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, известному критикой властей США, грозит преследование за его деятельность, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду в размере до 10 миллионов долларов. "Думаю, за ним сейчас очень активно следит ФБР. И как только он сделает где-то не тот шаг или оступится, к нему сразу прибегут. Он медийная звезда, влияет на массы и к нему трудно подойти. Но чем больше будет на него компромата, тем легче будет им потом управлять и манипулировать. Поэтому я думаю, что он еще подвергнется преследованию и последствиям за то, что он делает", - сказал Ионов. По словам Ионова, за день до увольнения с Fox News в программе Карлсона был сюжет по его делу. "Мы тут шутили очень долго - за день до увольнения у него в выпуске был огромный сюжет по поводу моего случая. Он разнес министерство юстиции, и это наделало очень много шума и в Twitter, и на Facebook*. Все начали об этом писать, потому что Карлсон – правый консерватор. И впервые правый заступился за левых активистов. Конечно, у него возникли проблемы, и я думаю, они у него продолжатся", - отметил глава движения. Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", заявило министерство. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщило ведомство.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230628/demokratiya-1880889944.html
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такер карлсон, федеральное бюро расследований сша, сша
Такер Карлсон, Федеральное бюро расследований США, США
Российский антиглобалист прокомментировал преследование Карлсона в США

Антиглобалист Ионов: Такеру Карлсону в США грозит преследование за выражение своего мнения

© AP Photo / Richard DrewТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Richard Drew
Такер Карлсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, известному критикой властей США, грозит преследование за его деятельность, заявил в интервью РИА Новости глава Российского антиглобалистского движения Александр Ионов, за информацию о местонахождении которого Вашингтон объявил награду в размере до 10 миллионов долларов.
"Думаю, за ним сейчас очень активно следит ФБР. И как только он сделает где-то не тот шаг или оступится, к нему сразу прибегут. Он медийная звезда, влияет на массы и к нему трудно подойти. Но чем больше будет на него компромата, тем легче будет им потом управлять и манипулировать. Поэтому я думаю, что он еще подвергнется преследованию и последствиям за то, что он делает", - сказал Ионов.
По словам Ионова, за день до увольнения с Fox News в программе Карлсона был сюжет по его делу.
"Мы тут шутили очень долго - за день до увольнения у него в выпуске был огромный сюжет по поводу моего случая. Он разнес министерство юстиции, и это наделало очень много шума и в Twitter, и на Facebook*. Все начали об этом писать, потому что Карлсон – правый консерватор. И впервые правый заступился за левых активистов. Конечно, у него возникли проблемы, и я думаю, они у него продолжатся", - отметил глава движения.
Президент Украины Владимир Зеленский во время прибытия на саммит Европейского политического сообщества в замок Мими в городе Бульбоакэ - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
"Разрушил все": Карлсон разоблачил "фельдмаршала" Зеленского
28 июня, 13:41
Как утверждает американский минюст, Ионов якобы использовал свое Российское антиглобалистское движение для кампаний по влиянию, которые, согласно утверждению ведомства, контролировали сотрудники ФСБ, также обвиненные в рамках дела. Фигуранты дела якобы вступили в сговор ради влияния на выборы в США, "тайно финансируя и направляя политическую кампанию конкретного кандидата на местную выборную должность в городе Санкт-Петербург, штат Флорида", заявило министерство. Затем фигуранты якобы обсуждали и президентские выборы в США, полагает минюст. Ионов с 2014 по 2022 год якобы вербовал членов американских политических групп в некоторых штатах для участия в кампаниях по влиянию, минюст утверждает, что речь идет о представителях Африканской народно-социалистической партии и других. Четверым американцам из этой партии также предъявлены обвинения в рамках дела, сообщило ведомство.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Логотип Fox News на здании штаб-квартиры канала в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Fox News нашел замену Такеру Карлсону
26 июня, 18:59
 
Такер КарлсонФедеральное бюро расследований СШАСША
 
 
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