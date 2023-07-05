https://ria.ru/20230705/karabakh-1882400439.html

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 05.07.2023

Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность и далее оказывать практическое содействие в... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T16:00

2023-07-05T16:00

2023-07-05T16:09

в мире

нагорный карабах

владимир путин

никол пашинян

армения

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/06/1604424533_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_57cfcddd025f9ded6bbbcb43dc5e4843.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что российский лидер также подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.Кроме того, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.

https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html

https://ria.ru/20230625/peregovory-1880304272.html

нагорный карабах

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, армения, россия