https://ria.ru/20230705/karabakh-1882400439.html
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха - РИА Новости, 05.07.2023
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность и далее оказывать практическое содействие в... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:00
2023-07-05T16:00
2023-07-05T16:09
в мире
нагорный карабах
владимир путин
никол пашинян
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном подтвердил готовность и далее оказывать практическое содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе армянской стороны."Обсуждалась ситуация вокруг Нагорного Карабаха, включая вопросы обеспечения беспрепятственного транспортного сообщения по Лачинскому коридору. Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что российский лидер также подтвердил готовность Москвы и далее оказывать содействие в выработке армяно-азербайджанского мирного договора.Кроме того, стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях.
https://ria.ru/20230630/soglashenie-1881333213.html
https://ria.ru/20230625/peregovory-1880304272.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, армения, россия
В мире, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Никол Пашинян, Армения, Россия
Путин и Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Президент Путин и премьер Пашинян обсудили по телефону ситуацию вокруг Нагорного Карабаха