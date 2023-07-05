https://ria.ru/20230705/karabakh-1882308476.html

Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе

Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе - РИА Новости, 05.07.2023

Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе

Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерской встрече Координационного бюро... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:52

2023-07-05T10:52

2023-07-05T10:52

в мире

франция

азербайджан

ильхам алиев

нагорный карабах

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку. "Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал. К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма", - сказал Алиев. По его словам, "во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента". "Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка", - сказал глава азербайджанского государства.

https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html

франция

азербайджан

нагорный карабах

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, азербайджан, ильхам алиев, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе