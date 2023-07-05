https://ria.ru/20230705/karabakh-1882308476.html
Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе
Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе - РИА Новости, 05.07.2023
Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе
Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерской встрече Координационного бюро... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:52
2023-07-05T10:52
2023-07-05T10:52
в мире
франция
азербайджан
ильхам алиев
нагорный карабах
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку. "Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке обречена на провал. К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма", - сказал Алиев. По его словам, "во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента". "Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка", - сказал глава азербайджанского государства.
https://ria.ru/20230522/karabakh-1873394563.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, азербайджан, ильхам алиев, нагорный карабах, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Франция, Азербайджан, Ильхам Алиев, Нагорный Карабах, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Алиев обвинил Францию в поддержке сепаратизма в Карабахе
Алиев заявил, что Франция поддерживает армянский сепаратизм в Нагорном Карабахе
БАКУ, 5 июл – РИА Новости. Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку.
"Франция, лживо позиционирующая себя защитницей прав человека и международного права, по-прежнему вмешивается во внутренние дела других стран. Недавний вывод французских войск из Мали
и Буркина-Фасо еще раз продемонстрировал, что возмутительная политика неоколониализма Франции в Африке
обречена на провал. К сожалению, Франция пытается навязать ту же порочную практику на Южном Кавказе, поддерживая армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана и используя геополитическое соперничество, иностранное военное присутствие и колониальную политику ориентализма", - сказал Алиев.
По его словам, "во Франции все чаще звучит устойчивый и широко распространенный, особенно в СМИ и в интернете, расистский и дискриминационный дискурс в отношении некоторых этнических меньшинств, расистские ненавистнические высказывания со стороны чиновников и членов двух палат французского парламента".
"Извинения перед миллионами людей, которых его (Эмманюэля Макрона – ред.) предшественники колонизировали, использовали в качестве рабов, убивали, пытали и унижали, будут не только признанием исторической вины Франции, но и помогут ей преодолеть последствия глубокого политического, социального и гуманитарного кризиса, в котором она оказалась после жестокого убийства алжирского подростка", - сказал глава азербайджанского государства.
Пашинян выразил готовность признать Карабах территорией Азербайджана