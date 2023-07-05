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Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза - РИА Новости, 05.07.2023
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Новости Подмосковья
 
19:15 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/kafe-1882447087.html
Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза
Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза - РИА Новости, 05.07.2023
Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза
Количество популярных у туристов летних кафе в Подмосковье увеличилось в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T19:15
2023-07-05T19:15
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
георгий филимонов
кафе
туризм
еда
отдых
отдых в россии
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Количество популярных у туристов летних кафе в Подмосковье увеличилось в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Благодаря упрощенной процедуре в этом году в регионе увеличилось количество летних кафе на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности на 100%. Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон", - отметил Филимонов, слова которого цитируют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, теперь вся процедура оформления места, включенного в перечень мест под размещение летнего кафе, занимает не более двух часов вместо 30 дней и более, как было раньше. "Летние кафе популярны у туристов, поскольку могут стать удобным местом для обзора самых красивых точек в регионе", – добавили в министерстве.
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московская область (подмосковье), георгий филимонов, кафе, туризм, еда, отдых, отдых в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Георгий Филимонов, Кафе, Туризм, Еда, Отдых, отдых в России

Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза

© РИА Новости / Максим БогодвидМолодые люди в уличном кафе
Молодые люди в уличном кафе - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Молодые люди в уличном кафе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Количество популярных у туристов летних кафе в Подмосковье увеличилось в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Благодаря упрощенной процедуре в этом году в регионе увеличилось количество летних кафе на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности на 100%. Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон", - отметил Филимонов, слова которого цитируют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, теперь вся процедура оформления места, включенного в перечень мест под размещение летнего кафе, занимает не более двух часов вместо 30 дней и более, как было раньше.
"Летние кафе популярны у туристов, поскольку могут стать удобным местом для обзора самых красивых точек в регионе", – добавили в министерстве.
Летняя веранда кафе - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Подмосковье подали 300 заявок на открытие летних кафе по новой процедуре
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Георгий ФилимоновКафеТуризмЕдаОтдыхотдых в России
 
 
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