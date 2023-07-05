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Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза

Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза - РИА Новости, 05.07.2023

Количество летних кафе в Подмосковье выросло в два раза

Количество популярных у туристов летних кафе в Подмосковье увеличилось в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T19:15

2023-07-05T19:15

2023-07-05T19:15

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

георгий филимонов

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отдых в россии

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Количество популярных у туристов летних кафе в Подмосковье увеличилось в два раза, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "Благодаря упрощенной процедуре в этом году в регионе увеличилось количество летних кафе на землях муниципальной и неразграниченной госсобственности на 100%. Уже 447 кафе открыты. Предприниматели получили услугу по предоставлению места в режиме онлайн. Заявки по размещению кафе будут принимать весь сезон", - отметил Филимонов, слова которого цитируют в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, теперь вся процедура оформления места, включенного в перечень мест под размещение летнего кафе, занимает не более двух часов вместо 30 дней и более, как было раньше. "Летние кафе популярны у туристов, поскольку могут стать удобным местом для обзора самых красивых точек в регионе", – добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230328/zayavki-1861283158.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), георгий филимонов, кафе, туризм, еда, отдых, отдых в россии