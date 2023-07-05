https://ria.ru/20230705/itogi-1882391640.html
Луценко подвел итоги парламентского года в Вологодской области
Луценко подвел итоги парламентского года в Вологодской области - РИА Новости, 05.07.2023
Луценко подвел итоги парламентского года в Вологодской области
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области за минувший парламентский год провели 11 сессий, было принято 236 законов, сообщил спикер заксобрания... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:33
2023-07-05T15:33
2023-07-05T15:33
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
олег кувшинников
госдума рф
сво
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ВОЛОГДА, 5 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области за минувший парламентский год провели 11 сессий, было принято 236 законов, сообщил спикер заксобрания Андрей Луценко. По данным пресс-службы регионального парламента, за год депутаты рассмотрели 379 вопросов. К ним поступило 3245 обращений от жителей области. Больше всего вологжан волновали вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан – 27% всех обращений. На втором месте – вопросы ЖКХ (16%), на третьем – вопросы социального и пенсионного обеспечения (11%). "Одним из важнейших направлений, в котором мы работали и будем работать дальше, стала помощь военнослужащим, их родным, а также жителям новых территорий России. Мы продолжили расширять меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей", - цитирует пресс-служба слова Луценко. Он добавил, что за этот период был принят закон, позволяющий военнослужащим-вологжанам, получившим ранение и повредившим опорно-двигательный аппарат, воспользоваться бесплатным подвозом к железнодорожным вокзалам, станциям и аэропортам для прохождения обследования, военно-врачебной комиссии, госпитализации, посещения санаторно-курортных организаций. Кроме этого, для переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было установлено право на предоставление единовременной материальной помощи по условиям, действующим в регионе. На последней в парламентском году сессии было принято еще два закона, которые касаются участников спецоперации, членов их семей и переселенцев. Как отмечается в сообщении, жители теперь могут пользоваться юридической помощью бесплатно, если обращения касаются вопросов предоставления мер соцподдержки в связи с СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Помимо этого, военнослужащие и члены их семей имеют право на личный прием в первоочередном порядке в госорганах, органах местного самоуправления и в других организациях, осуществляющих публично значимые функции. "Работа в этом направлении будет продолжена. К депутатам продолжают поступать обращения, связанные с предоставлением социальной помощи семьям участников СВО, федеральными и региональными выплатами военнослужащим, оформлением документов. Некоторые вопросы требуют дополнительных решений на законодательном уровне", - прокомментировал Луценко. Он также поблагодарил губернатора области Олега Кувшинникова, членов правительства, представителей прокуратуры, судейского сообщества, депутатов заксобрания и Госдумы, муниципалитетов, а также жителей региона за эффективную совместную работу.
https://ria.ru/20230626/banya-1880444745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, олег кувшинников, госдума рф, сво
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Олег Кувшинников, Госдума РФ, СВО
ВОЛОГДА, 5 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области за минувший парламентский год провели 11 сессий, было принято 236 законов, сообщил спикер заксобрания Андрей Луценко.
По данным пресс-службы регионального парламента, за год депутаты рассмотрели 379 вопросов. К ним поступило 3245 обращений от жителей области. Больше всего вологжан волновали вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан – 27% всех обращений. На втором месте – вопросы ЖКХ (16%), на третьем – вопросы социального и пенсионного обеспечения (11%).
"Одним из важнейших направлений, в котором мы работали и будем работать дальше, стала помощь военнослужащим, их родным, а также жителям новых территорий России
. Мы продолжили расширять меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей", - цитирует пресс-служба слова Луценко.
Он добавил, что за этот период был принят закон, позволяющий военнослужащим-вологжанам, получившим ранение и повредившим опорно-двигательный аппарат, воспользоваться бесплатным подвозом к железнодорожным вокзалам, станциям и аэропортам для прохождения обследования, военно-врачебной комиссии, госпитализации, посещения санаторно-курортных организаций.
Луценко поблагодарил бизнес Вологодчины за подготовку бани для бойцов СВО
Кроме этого, для переселенцев из ДНР
, ЛНР
, Запорожской и Херсонской областей
было установлено право на предоставление единовременной материальной помощи по условиям, действующим в регионе.
На последней в парламентском году сессии было принято еще два закона, которые касаются участников спецоперации, членов их семей и переселенцев.
Как отмечается в сообщении, жители теперь могут пользоваться юридической помощью бесплатно, если обращения касаются вопросов предоставления мер соцподдержки в связи с СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины
. Помимо этого, военнослужащие и члены их семей имеют право на личный прием в первоочередном порядке в госорганах, органах местного самоуправления и в других организациях, осуществляющих публично значимые функции.
"Работа в этом направлении будет продолжена. К депутатам продолжают поступать обращения, связанные с предоставлением социальной помощи семьям участников СВО, федеральными и региональными выплатами военнослужащим, оформлением документов. Некоторые вопросы требуют дополнительных решений на законодательном уровне", - прокомментировал Луценко.
Он также поблагодарил губернатора области Олега Кувшинникова
, членов правительства, представителей прокуратуры, судейского сообщества, депутатов заксобрания и Госдумы
, муниципалитетов, а также жителей региона за эффективную совместную работу.
Луценко: вологжане внесли новые инициативы по поддержке участников СВО