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Луценко подвел итоги парламентского года в Вологодской области

Луценко подвел итоги парламентского года в Вологодской области - РИА Новости, 05.07.2023

Луценко подвел итоги парламентского года в Вологодской области

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области за минувший парламентский год провели 11 сессий, было принято 236 законов, сообщил спикер заксобрания... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:33

2023-07-05T15:33

2023-07-05T15:33

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

олег кувшинников

госдума рф

сво

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ВОЛОГДА, 5 июл – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области за минувший парламентский год провели 11 сессий, было принято 236 законов, сообщил спикер заксобрания Андрей Луценко. По данным пресс-службы регионального парламента, за год депутаты рассмотрели 379 вопросов. К ним поступило 3245 обращений от жителей области. Больше всего вологжан волновали вопросы законности, правопорядка и защиты прав граждан – 27% всех обращений. На втором месте – вопросы ЖКХ (16%), на третьем – вопросы социального и пенсионного обеспечения (11%). "Одним из важнейших направлений, в котором мы работали и будем работать дальше, стала помощь военнослужащим, их родным, а также жителям новых территорий России. Мы продолжили расширять меры поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей", - цитирует пресс-служба слова Луценко. Он добавил, что за этот период был принят закон, позволяющий военнослужащим-вологжанам, получившим ранение и повредившим опорно-двигательный аппарат, воспользоваться бесплатным подвозом к железнодорожным вокзалам, станциям и аэропортам для прохождения обследования, военно-врачебной комиссии, госпитализации, посещения санаторно-курортных организаций. Кроме этого, для переселенцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей было установлено право на предоставление единовременной материальной помощи по условиям, действующим в регионе. На последней в парламентском году сессии было принято еще два закона, которые касаются участников спецоперации, членов их семей и переселенцев. Как отмечается в сообщении, жители теперь могут пользоваться юридической помощью бесплатно, если обращения касаются вопросов предоставления мер соцподдержки в связи с СВО на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Помимо этого, военнослужащие и члены их семей имеют право на личный прием в первоочередном порядке в госорганах, органах местного самоуправления и в других организациях, осуществляющих публично значимые функции. "Работа в этом направлении будет продолжена. К депутатам продолжают поступать обращения, связанные с предоставлением социальной помощи семьям участников СВО, федеральными и региональными выплатами военнослужащим, оформлением документов. Некоторые вопросы требуют дополнительных решений на законодательном уровне", - прокомментировал Луценко. Он также поблагодарил губернатора области Олега Кувшинникова, членов правительства, представителей прокуратуры, судейского сообщества, депутатов заксобрания и Госдумы, муниципалитетов, а также жителей региона за эффективную совместную работу.

https://ria.ru/20230626/banya-1880444745.html

https://ria.ru/20230516/initsiativy-1872182250.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, олег кувшинников, госдума рф, сво