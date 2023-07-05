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Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу - РИА Новости, 05.07.2023
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18:56 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/iran-1882444030.html
Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу
Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу - РИА Новости, 05.07.2023
Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу
Обсуждения по иранскому газовому хабу ведутся с разными странами, с Россией начались два месяца назад и идут "очень хорошо", сообщил министр нефти Ирана Джавад... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T18:56
2023-07-05T18:56
опек
александр новак
иран
россия
экономика
в мире
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждения по иранскому газовому хабу ведутся с разными странами, с Россией начались два месяца назад и идут "очень хорошо", сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. "У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в Иране. Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для него. И, кроме нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа – у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб", – сказал Оуджи в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК. Он добавил, что Иран успешно ведет обсуждения с разными странами и что переговоры Москвы и Тегерана начались два месяца назад. Оуджи в начале июня заявлял, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Вице-премьер РФ Александр Новак в середине мая сообщал, что Россия и Иран обсуждают создание электронной торговой площадки для продаж газа на юге Ирана, в том числе с использованием иранского газа, который в будущем будет добываться совместно с российскими компаниями.
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опек, александр новак, иран, россия, экономика, в мире
ОПЕК, Александр Новак, Иран, Россия, Экономика, В мире
Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу

Министр нефти Ирана Оуджи назвал ход переговоров с Россией по газовому хабу хорошим

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждения по иранскому газовому хабу ведутся с разными странами, с Россией начались два месяца назад и идут "очень хорошо", сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
«
"У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в Иране. Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для него. И, кроме нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа – у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб", – сказал Оуджи в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК.
Он добавил, что Иран успешно ведет обсуждения с разными странами и что переговоры Москвы и Тегерана начались два месяца назад.
Оуджи в начале июня заявлял, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива.
Вице-премьер РФ Александр Новак в середине мая сообщал, что Россия и Иран обсуждают создание электронной торговой площадки для продаж газа на юге Ирана, в том числе с использованием иранского газа, который в будущем будет добываться совместно с российскими компаниями.
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