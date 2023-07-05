https://ria.ru/20230705/iran-1882444030.html

Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу

Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу - РИА Новости, 05.07.2023

Министр нефти Ирана оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу

Обсуждения по иранскому газовому хабу ведутся с разными странами, с Россией начались два месяца назад и идут "очень хорошо", сообщил министр нефти Ирана Джавад... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T18:56

2023-07-05T18:56

2023-07-05T18:56

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Обсуждения по иранскому газовому хабу ведутся с разными странами, с Россией начались два месяца назад и идут "очень хорошо", сообщил министр нефти Ирана Джавад Оуджи. "У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по национальному газовому хабу в Иране. Мы обладаем хорошими запасами газа и инфраструктурой для него. И, кроме нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа – у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб", – сказал Оуджи в кулуарах 8-го Международного семинара ОПЕК. Он добавил, что Иран успешно ведет обсуждения с разными странами и что переговоры Москвы и Тегерана начались два месяца назад. Оуджи в начале июня заявлял, что Иран при участии России, Туркмении и Катара стремится создать газовый хаб в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер, расположенной на берегу Персидского залива. Вице-премьер РФ Александр Новак в середине мая сообщал, что Россия и Иран обсуждают создание электронной торговой площадки для продаж газа на юге Ирана, в том числе с использованием иранского газа, который в будущем будет добываться совместно с российскими компаниями.

https://ria.ru/20230321/iran-1859344079.html

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опек, александр новак, иран, россия, экономика, в мире