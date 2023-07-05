https://ria.ru/20230705/iran-1882343274.html
Иран в ООН обвинил Запад в разжигании беспорядков в стране
Иран в ООН обвинил Запад в разжигании беспорядков в стране - РИА Новости, 05.07.2023
Иран в ООН обвинил Запад в разжигании беспорядков в стране
Западные страны были причастны к разжиганию беспорядков, охвативших Иран с сентября 2022 года, при этом Instagram* не удалял публикации, посредством которых... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T13:06
2023-07-05T13:06
2023-07-05T13:06
в мире
иран
лондон
франция
казем гариб-абади
евросоюз
оон
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ЖЕНЕВА, 5 июл - РИА Новости. Западные страны были причастны к разжиганию беспорядков, охвативших Иран с сентября 2022 года, при этом Instagram* не удалял публикации, посредством которых продавалось оружие и объяснялось, как делать бомбы, заявил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека генеральный секретарь высшего Совета по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гариб-Абади. "К разжиганию беспорядков были причастны несколько западных стран... Во время беспорядков в Instagram* объясняли, как делать бомбы. Несмотря на официальный запрос Ирана, эта платформа отказалась удалить 3 миллиона постов, связанных с продажей огнестрельного оружия", - сказал дипломат. Гариб-Абади также выступил с критикой в адрес Twitter, заявив, что за первый месяц беспорядков этот сервис создал более 50 тысяч поддельных персоязычных аккаунтов, чтобы действовать против Ирана. Кроме того, представитель Исламской Республики выразил сожаление в связи с тем, что базирующиеся в Лондоне антииранские телеканалы брали интервью у "известных террористов". "Во время беспорядков было изъято более 8 тысяч единиц оружия, более 75 сотрудников правоохранительных органов и граждан стали жертвами беспорядков, более 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов получили ранения", - подчеркнул Гариб-Абади, добавив, что в ходе протестов пострадали более 2 тысяч объектов, как государственных, так и частных. Он также указал на лицемерие западных правительств, которые создают миссии по правам человека в Иране, пока "права людей нарушаются" в их странах, как, к примеру, происходит в настоящее время во Франции. "Мы должны быть голосом тех, чьи голоса остались без внимания международных правозащитных механизмов. Было бы разумно, если бы Совет по правам человека созвал специальную сессию для рассмотрения ситуации во Франции", - заключил Гариб-Абади. ЕС, Великобритания, США, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны. В частности, санкции вводились за подавление беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвиняют страны Запада и Израиль в поддержке протестующих. В западных СМИ массово тиражировались сообщения антииранского характера, в которых иранское население призывали к свержению власти в стране.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://radiosputnik.ria.ru/20230330/oon-1861966903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, лондон, франция, казем гариб-абади, евросоюз, оон
В мире, Иран, Лондон, Франция, Казем Гариб-Абади, Евросоюз, ООН
Иран в ООН обвинил Запад в разжигании беспорядков в стране
Иран в ООН обвинил Запад и Instagram* в разжигании беспорядков в стране в 2022 году
ЖЕНЕВА, 5 июл - РИА Новости. Западные страны были причастны к разжиганию беспорядков, охвативших Иран с сентября 2022 года, при этом Instagram* не удалял публикации, посредством которых продавалось оружие и объяснялось, как делать бомбы, заявил на 53-й сессии Совета ООН по правам человека генеральный секретарь высшего Совета по правам человека Исламской Республики Иран Казем Гариб-Абади.
"К разжиганию беспорядков были причастны несколько западных стран... Во время беспорядков в Instagram* объясняли, как делать бомбы. Несмотря на официальный запрос Ирана, эта платформа отказалась удалить 3 миллиона постов, связанных с продажей огнестрельного оружия", - сказал дипломат.
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Гариб-Абади также выступил с критикой в адрес Twitter, заявив, что за первый месяц беспорядков этот сервис создал более 50 тысяч поддельных персоязычных аккаунтов, чтобы действовать против Ирана. Кроме того, представитель Исламской Республики выразил сожаление в связи с тем, что базирующиеся в Лондоне
антииранские телеканалы брали интервью у "известных террористов".
"Во время беспорядков было изъято более 8 тысяч единиц оружия, более 75 сотрудников правоохранительных органов и граждан стали жертвами беспорядков, более 7 тысяч сотрудников правоохранительных органов получили ранения", - подчеркнул Гариб-Абади, добавив, что в ходе протестов пострадали более 2 тысяч объектов, как государственных, так и частных.
Он также указал на лицемерие западных правительств, которые создают миссии по правам человека в Иране, пока "права людей нарушаются" в их странах, как, к примеру, происходит в настоящее время во Франции
.
"Мы должны быть голосом тех, чьи голоса остались без внимания международных правозащитных механизмов. Было бы разумно, если бы Совет по правам человека созвал специальную сессию для рассмотрения ситуации во Франции", - заключил Гариб-Абади.
ЕС
, Великобритания
, США
, а также ряд других стран ранее неоднократно обвиняли Иран в нарушении прав человека и в связи с этими обвинениями вводили санкции против страны. В частности, санкции вводились за подавление беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года.
С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвиняют страны Запада и Израиль
в поддержке протестующих. В западных СМИ массово тиражировались сообщения антииранского характера, в которых иранское население призывали к свержению власти в стране.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская. Стало известно, что США сделают с Грузией, чтобы навредить России