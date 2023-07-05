https://ria.ru/20230705/gruziya-1882477224.html

Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг

Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг - РИА Новости, 05.07.2023

Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг

Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили постарается покинуть территорию Украины завтра, об этом дипломат сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2". РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:57

2023-07-05T22:57

2023-07-05T23:18

в мире

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михаил саакашвили

рустави 2

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грузия

владимир зеленский

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ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили постарается покинуть территорию Украины завтра, об этом дипломат сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2". "Отсчет времени начался после моей вчерашней встречи (в МИД Украины. — Прим. ред.), 48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00, так как вам известно, что из Киева до границы можно доехать только на поезде или автомобиле", — сказал он.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть республику в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии назвали эти действия крайней формой обострения отношений. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды.При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем его уволили. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз паспорт политик получил уже при Зеленском.

https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882359594.html

https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882416803.html

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в мире, украина, михаил саакашвили, рустави 2, киев, грузия, владимир зеленский