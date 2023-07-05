Рейтинг@Mail.ru
Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:57 05.07.2023 (обновлено: 23:18 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/gruziya-1882477224.html
Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг
Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг - РИА Новости, 05.07.2023
Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг
Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили постарается покинуть территорию Украины завтра, об этом дипломат сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2". РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:57
2023-07-05T23:18
в мире
украина
михаил саакашвили
рустави 2
киев
грузия
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871014673_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9341582b204185c6a7ed3d710826d2f3.jpg
ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили постарается покинуть территорию Украины завтра, об этом дипломат сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2". &quot;Отсчет времени начался после моей вчерашней встречи (в МИД Украины. — Прим. ред.), 48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00, так как вам известно, что из Киева до границы можно доехать только на поезде или автомобиле&quot;, — сказал он.В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния. Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть республику в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии назвали эти действия крайней формой обострения отношений. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды.При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем его уволили. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз паспорт политик получил уже при Зеленском.
https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882359594.html
https://ria.ru/20230705/saakashvili-1882416803.html
украина
киев
грузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0b/1871014673_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4238d6959beec911ae21f98fad553ff3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, михаил саакашвили, рустави 2, киев, грузия, владимир зеленский
В мире, Украина, Михаил Саакашвили, Рустави 2, Киев, Грузия, Владимир Зеленский
Посол Грузии на Украине заявил, что покинет Киев в четверг

Посол Грузии на Украине Георгий Закарашвили заявил, что покинет Киев в четверг

© iStock.com / BarashenkovAntonФлаг Грузии
Флаг Грузии - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© iStock.com / BarashenkovAnton
Флаг Грузии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 июл — РИА Новости. Посол Грузии в Киеве Георгий Закарашвили постарается покинуть территорию Украины завтра, об этом дипломат сообщил в эфире телекомпании "Рустави 2".
«

"Отсчет времени начался после моей вчерашней встречи (в МИД Украины. — Прим. ред.), 48 часов истекают завтра к 12:00. Я постараюсь максимально завтра покинуть территорию Украины до 12:00, так как вам известно, что из Киева до границы можно доехать только на поезде или автомобиле", — сказал он.

В понедельник бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после долгого перерыва принял дистанционное участие в заседании Тбилисского городского суда по делу о разгоне митинга в 2007 году. Он продемонстрировал свое исхудавшее тело и обратился к грузинским властям, призвав их извиниться за то, что они довели его до такого состояния.
Позже Владимир Зеленский заявил, что поручил МИД Украины вызвать посла Грузии и выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили, предложив дипломату покинуть республику в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. В МИД Грузии назвали эти действия крайней формой обострения отношений.
Вид на Тбилиси
Грузия исключила консультации с Украиной по Саакашвили
Вчера, 13:57
Экс-президента задержали в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, он фигурант дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди", о растрате средств из госбюджета и о незаконном пересечении границы — их пока рассматривают суды.
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем его уволили. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз паспорт политик получил уже при Зеленском.
Государственные флаги Грузии украшают мост через реку Кура со статуей царя Вахтанга I Горгасала - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
МИД Грузии назвал обострением отношений рекомендацию Киева из-за Саакашвили
Вчера, 16:59
 
В миреУкраинаМихаил СаакашвилиРустави 2КиевГрузияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала