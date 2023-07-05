https://ria.ru/20230705/grazhdanstvo-1882463661.html

В МИД Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией

В МИД Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией - РИА Новости, 05.07.2023

В МИД Абхазии прокомментировали соглашение о двойном гражданстве с Россией

Соглашение о двойном гражданстве между Абхазией и Россией является подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога с РФ, заявил глава МИД республики РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:44

2023-07-05T20:44

2023-07-05T20:44

россия

абхазия

москва

сергей лавров

владимир путин

госдума рф

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СУХУМ, 5 июл - РИА Новости. Соглашение о двойном гражданстве между Абхазией и Россией является подтверждением братских отношений и высокого уровня диалога с РФ, заявил глава МИД республики Инал Ардзинба, комментируя ратификацию документа. Проект был инициирован президентом России Владимиром Путиным и внесен в Госдуму 31 мая. После этого Госдума ратифицировала данное Соглашение. Сенаторы на заседании в среду одобрили ратификацию соглашения между Россией и Абхазией о разрешении вопросов двойного гражданства. "Соглашение о двойном гражданстве - это очередное подтверждение наших братских отношений и высокого уровня диалога с Россией", - сказал Ардзинба. Ранее министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба подписали Соглашение о двойном гражданстве, которое предусматривает упрощенную процедуру получения гражданства РФ для граждан республики. В начале сентября 2022 года президент России Владимир Путин поручил подписать с Абхазией соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Законодательство Абхазии предусматривает двойное гражданство только с РФ. Абхазия ратифицировала соглашение 30 декабря 2022 года. Москва 26 августа 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, установив с ними дипломатические отношения. В Абхазии более половины населения имеет наряду с гражданством республики и гражданство России.

https://ria.ru/20230701/abkhaziya-1881632707.html

https://ria.ru/20230704/abkhaziya-1882248436.html

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россия, абхазия, москва, сергей лавров, владимир путин, госдума рф