https://ria.ru/20230705/gosizmena-1882394065.html

Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии

Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии - РИА Новости, 05.07.2023

Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:37

2023-07-05T15:37

2023-07-05T16:36

безопасность

луганская народная республика

россия

украина

ситуация в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.По данным следствия, уроженец Лутугино – города, который вошел в состав ЛНР в 2014 году, - был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины "на материальной основе с целью сбора сведений военного характера, сведений, составляющих государственную тайну". Фигурант "осуществлял противоправную деятельность" в период с апреля 2021 по апрель 2022 года."Гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.Фигурант 1995 года рождения осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дело расследовалось Управлением ФСБ по ЛНР.

https://ria.ru/20230629/ukraina-1881181576.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр