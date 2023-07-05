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Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии - РИА Новости, 05.07.2023
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15:37 05.07.2023 (обновлено: 16:36 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/gosizmena-1882394065.html
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии - РИА Новости, 05.07.2023
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:37
2023-07-05T16:36
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.По данным следствия, уроженец Лутугино – города, который вошел в состав ЛНР в 2014 году, - был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины "на материальной основе с целью сбора сведений военного характера, сведений, составляющих государственную тайну". Фигурант "осуществлял противоправную деятельность" в период с апреля 2021 по апрель 2022 года."Гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.Фигурант 1995 года рождения осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дело расследовалось Управлением ФСБ по ЛНР.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881181576.html
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безопасность, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии

Суд приговорил жителя Лутугино в ЛНР к 14 годам за сотрудничество с украинской разведкой

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, уроженец Лутугино – города, который вошел в состав ЛНР в 2014 году, - был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины "на материальной основе с целью сбора сведений военного характера, сведений, составляющих государственную тайну". Фигурант "осуществлял противоправную деятельность" в период с апреля 2021 по апрель 2022 года.
"Гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.
Фигурант 1995 года рождения осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дело расследовалось Управлением ФСБ по ЛНР.
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БезопасностьЛуганская Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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