https://ria.ru/20230705/gosizmena-1882394065.html
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии - РИА Новости, 05.07.2023
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии
Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:37
2023-07-05T15:37
2023-07-05T16:36
безопасность
луганская народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.По данным следствия, уроженец Лутугино – города, который вошел в состав ЛНР в 2014 году, - был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины "на материальной основе с целью сбора сведений военного характера, сведений, составляющих государственную тайну". Фигурант "осуществлял противоправную деятельность" в период с апреля 2021 по апрель 2022 года."Гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.Фигурант 1995 года рождения осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дело расследовалось Управлением ФСБ по ЛНР.
https://ria.ru/20230629/ukraina-1881181576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, луганская народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Безопасность, Луганская Народная Республика, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Житель ЛНР, сотрудничавший с украинской разведкой, получил 14 лет колонии
Суд приговорил жителя Лутугино в ЛНР к 14 годам за сотрудничество с украинской разведкой
ЛУГАНСК, 5 июл - РИА Новости. Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил местного жителя, год сотрудничавшего с военной разведкой Украины, к 14 годам лишения свободы за государственную измену, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, уроженец Лутугино – города, который вошел в состав ЛНР в 2014 году, - был завербован сотрудником главного управления разведки минобороны Украины "на материальной основе с целью сбора сведений военного характера, сведений, составляющих государственную тайну". Фигурант "осуществлял противоправную деятельность" в период с апреля 2021 по апрель 2022 года.
"Гражданин С. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу", - сообщили в суде.
Фигурант 1995 года рождения осужден по статье 275 УК РФ (государственная измена). Дело расследовалось Управлением ФСБ по ЛНР.
В ЛНР задержали пособника украинской разведки