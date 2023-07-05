https://ria.ru/20230705/gorlovka-1882293528.html
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами - РИА Новости, 05.07.2023
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами
Украинские войска в среду утром выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T09:28
2023-07-05T09:28
2023-07-05T09:50
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.О последствиях пока ничего не известно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку ракетами
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Горловке