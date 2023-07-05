https://ria.ru/20230705/gorlovka-1882293528.html

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами - РИА Новости, 05.07.2023

Украинские войска обстреляли Горловку ракетами

Украинские войска в среду утром выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T09:28

2023-07-05T09:28

2023-07-05T09:50

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 5 июл – РИА Новости. Украинские войска в среду утром выпустили 15 ракет из РСЗО по Никитовскому району Горловки, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении. Тип РСЗО не уточняется.О последствиях пока ничего не известно.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230705/ukraina-1882295934.html

горловка

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия