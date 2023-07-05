https://ria.ru/20230705/gorbachev-1882405941.html
На могиле Горбачева и его супруги в Москве установили совместное надгробие
На могиле Горбачева и его супруги в Москве установили совместное надгробие - РИА Новости, 05.07.2023
На могиле Горбачева и его супруги в Москве установили совместное надгробие
На могиле экс-президента СССР Михаила Горбачева и его супруги на Новодевичьем кладбище в Москве по решению членов семьи было установлено совместное надгробие,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:31
2023-07-05T16:31
2023-07-05T16:38
москва
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михаил горбачев
горбачев-фонд
павел палажченко
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На могиле экс-президента СССР Михаила Горбачева и его супруги на Новодевичьем кладбище в Москве по решению членов семьи было установлено совместное надгробие, сообщил РИА Новости глава пресс-службы "Горбачев-Фонда" Павел Палажченко. "Оно появилось буквально на днях. Это было решение семьи, наследников. Они, пока жива была Раиса Максимовна, были вместе всегда, и, по-моему, решение абсолютно очевидное", - сказал он агентству. На вопрос, будет ли устанавливаться дополнительно памятник, Палажченко ответил отрицательно. "Насколько я знаю, нет таких планов", - сказал он. Как убедился корреспондент агентства, совместное надгробие представляет собой могильную плиту, на которой под фамилией Горбачевы написаны имена Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича с датами жизни. Рядом с надгробием находится рамка с фотопортретом Горбачева, а на самом могильном камне - уже принесенные посетителями цветы. Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
https://ria.ru/20230616/berluskoni-1878736763.html
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москва, ссср, михаил горбачев, горбачев-фонд, павел палажченко
Москва, СССР, Михаил Горбачев, Горбачев-фонд, Павел Палажченко
На могиле Горбачева и его супруги в Москве установили совместное надгробие
На могиле Горбачева и его супруги на Новодевичьем кладбище установили совместное надгробие
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. На могиле экс-президента СССР Михаила Горбачева и его супруги на Новодевичьем кладбище в Москве по решению членов семьи было установлено совместное надгробие, сообщил РИА Новости глава пресс-службы "Горбачев-Фонда" Павел Палажченко.
"Оно появилось буквально на днях. Это было решение семьи, наследников. Они, пока жива была Раиса Максимовна, были вместе всегда, и, по-моему, решение абсолютно очевидное", - сказал он агентству.
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На вопрос, будет ли устанавливаться дополнительно памятник, Палажченко ответил отрицательно.
"Насколько я знаю, нет таких планов", - сказал он.
Как убедился корреспондент агентства, совместное надгробие представляет собой могильную плиту, на которой под фамилией Горбачевы написаны имена Раисы Максимовны и Михаила Сергеевича с датами жизни. Рядом с надгробием находится рамка с фотопортретом Горбачева, а на самом могильном камне - уже принесенные посетителями цветы.
Единственный в истории президент СССР Михаил Горбачев скончался 30 августа 2022 года после тяжелой и продолжительной болезни, ему был 91 год.
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