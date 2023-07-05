https://ria.ru/20230705/goneniya-1882361695.html

Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово

Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово - РИА Новости, 05.07.2023

Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово

Президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявил, что нынешние гонения на сербов в РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T14:05

2023-07-05T14:05

2023-07-05T14:05

косово

приштина

мирослав лайчак

александр вучич

евросоюз

нато

сербия

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БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявил, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет. В сербскую столицу в среду на встречу с президентом Сербии прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Приштину к деэскалации и продолжению диалога. "С Лайчаком я разговаривал о ситуации в КиМ, путях снижения напряженности на местах и применении достигнутых до сих пор соглашений. Еще раз я обратил внимание на то, что сербский народ в КиМ подвержен жесточайшим издевательствам и гонениям в последние 15 лет и повторил требования по соблюдению их прав и обеспечению безопасности", - написал Вучич в соцсетях и призвал международное сообщество активнее подключиться к решению этих вопросов. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.

https://ria.ru/20230705/kosovo-1882351526.html

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косово, приштина, мирослав лайчак, александр вучич, евросоюз, нато, сербия