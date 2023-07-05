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Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово - РИА Новости, 05.07.2023
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14:05 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/goneniya-1882361695.html
Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово
Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово - РИА Новости, 05.07.2023
Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово
Президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявил, что нынешние гонения на сербов в РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T14:05
2023-07-05T14:05
косово
приштина
мирослав лайчак
александр вучич
евросоюз
нато
сербия
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БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявил, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет. В сербскую столицу в среду на встречу с президентом Сербии прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Приштину к деэскалации и продолжению диалога. "С Лайчаком я разговаривал о ситуации в КиМ, путях снижения напряженности на местах и применении достигнутых до сих пор соглашений. Еще раз я обратил внимание на то, что сербский народ в КиМ подвержен жесточайшим издевательствам и гонениям в последние 15 лет и повторил требования по соблюдению их прав и обеспечению безопасности", - написал Вучич в соцсетях и призвал международное сообщество активнее подключиться к решению этих вопросов. На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров". Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО. Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
https://ria.ru/20230705/kosovo-1882351526.html
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косово, приштина, мирослав лайчак, александр вучич, евросоюз, нато, сербия
Косово, Приштина, Мирослав Лайчак, Александр Вучич, Евросоюз, НАТО, Сербия
Вучич заявил о крупнейших гонениях на сербов в Косово

Вучич заявил спецпреду ЕС, что сербы в Косово подверглись крупнейшим за 15 лет гонениям

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 июл – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на встрече со спецпредставителем ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирославом Лайчаком заявил, что нынешние гонения на сербов в Косово и Метохии (КиМ) являются крупнейшими в последние 15 лет.
В сербскую столицу в среду на встречу с президентом Сербии прибыл спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который накануне призвал Приштину к деэскалации и продолжению диалога.
Косово и Метохия
29 мая, 19:19
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Косово и Метохия: где живут сербыПосмотреть
"С Лайчаком я разговаривал о ситуации в КиМ, путях снижения напряженности на местах и применении достигнутых до сих пор соглашений. Еще раз я обратил внимание на то, что сербский народ в КиМ подвержен жесточайшим издевательствам и гонениям в последние 15 лет и повторил требования по соблюдению их прав и обеспечению безопасности", - написал Вучич в соцсетях и призвал международное сообщество активнее подключиться к решению этих вопросов.
На севере Косово и Метохии свыше месяца продолжаются протесты местных сербов с требованиями к Приштине отозвать спецназ косовоалбанской полиции из населенных сербами четырех северных муниципалитетов, освободить около десяти задержанных за месяц соотечественников и отозвать албанских "мэров".
Президент Сербии Александр Вучич заявил в начале июня, что столкновения с протестующими на севере Косово и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашенной республики Косово. При беспорядках пострадали 52 серба и не менее 30 военнослужащих НАТО.
Причиной протестов стала попытка косовоалбанских властей в Приштине ввести в должность албанских мэров по итогам муниципальных выборов 23 апреля на севере края, которые бойкотировали местные сербы.
Кордон миротворцев из миссии НАТО KFOR перед муниципалитетом Звечан - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
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КосовоПриштинаМирослав ЛайчакАлександр ВучичЕвросоюзНАТОСербия
 
 
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