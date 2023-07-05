https://ria.ru/20230705/germaniya-1882384620.html
Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии
Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии - РИА Новости, 05.07.2023
Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рост расходов на оборону представляет собой вызов для всего бюджета. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:22
2023-07-05T15:22
2023-07-05T16:23
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рост расходов на оборону представляет собой вызов для всего бюджета.Ранее в среду стало известно, что правящая коалиция представила проект бюджета страны на 2024 год, предусматривающий сокращение расходов практически по всем статьям, кроме обороны. Бюджетные расходы, согласно проекту, должны в следующем году составить 445,7 миллиарда евро, что более чем на 30 миллиардов евро меньше, чем в текущем году. Государственный долг страны при этом может вырасти на 16,6 миллиарда евро."Безопасность - это большой вызов. И, конечно, это означает вызов для всего бюджета", - заявил Шольц, выступая перед парламентом.Он в очередной раз назвал конфликт на Украине поворотным моментом, который заставляет Германию пересмотреть свою политику безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что Берлин активно оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и непонятно, как долго это придется делать."Необходимо, чтобы мы выполнили задачу и сделали то, что необходимо для безопасности нашей страны, оснащения бундесвера и для укрепления альянса НАТО. И мы сделаем это", - сказал Шольц.В качестве еще одного приоритета правительства Германии канцлер назвал поддержание статуса успешной, развитой промышленной страны и достижение при этом "климатической нейтральности" к 2045 году.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230705/germaniya-1882254666.html
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в мире, германия, олаф шольц, украина, нато, экономика
В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина, НАТО, Экономика
Шольц назвал расходы на оборону вызовом для бюджета Германии
Канцлер Германии Шольц назвал рост расходов на оборону вызовом для бюджета страны
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что рост расходов на оборону представляет собой вызов для всего бюджета.
Ранее в среду стало известно, что правящая коалиция представила проект бюджета страны на 2024 год, предусматривающий сокращение расходов практически по всем статьям, кроме обороны. Бюджетные расходы, согласно проекту, должны в следующем году составить 445,7 миллиарда евро, что более чем на 30 миллиардов евро меньше, чем в текущем году. Государственный долг страны при этом может вырасти на 16,6 миллиарда евро.
"Безопасность - это большой вызов. И, конечно, это означает вызов для всего бюджета", - заявил Шольц, выступая перед парламентом.
Он в очередной раз назвал конфликт на Украине
поворотным моментом, который заставляет Германию пересмотреть свою политику безопасности. Кроме того, он подчеркнул, что Берлин
активно оказывает военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине и непонятно, как долго это придется делать.
«
"Необходимо, чтобы мы выполнили задачу и сделали то, что необходимо для безопасности нашей страны, оснащения бундесвера и для укрепления альянса НАТО
. И мы сделаем это", - сказал Шольц.
В качестве еще одного приоритета правительства Германии канцлер назвал поддержание статуса успешной, развитой промышленной страны и достижение при этом "климатической нейтральности" к 2045 году.
Россия
ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США
и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании
, Германии, Италии
, других стран".
СМИ: ФРГ готовит сделку для долгосрочного обеспечения Украины боеприпасами