https://ria.ru/20230705/germaniya-1882254666.html

Германию не спасти

Германию не спасти - РИА Новости, 05.07.2023

Германию не спасти

Пацан сказал — пацан сделал. Только так можно прокомментировать свежевышедшую статистику внешней торговли Германии. Майский экспорт ФРГ в Россию оказался на... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:00

2023-07-05T08:05

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Пацан сказал — пацан сделал. Только так можно прокомментировать свежевышедшую статистику внешней торговли Германии. Майский экспорт ФРГ в Россию оказался на 34,4 процента ниже, чем в прошлом году, а импорт из нашей страны рухнул аж на 92,6. За январь — май немецкий экспорт в Россию сократился на 42,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а импорт от нас — на 88,4. При этом торговый оборот между двумя странами продолжает последовательно падать: по сравнению с апрелем майский показатель экспорта просел на 7,4 процента, а импорт — на 17,3.Правда, впечатляющие результаты непоколебимой решительности Берлина разорвать сотрудничество с Москвой оказались несколько смазанны, поскольку на них наложились другие экономические новости, обнародованные за последние дни.Экономисты и СМИ бьют тревогу: Германия вошла в период стагнации, которая обещает быть длительной.Индекс деловой активности PMI зафиксировал самые быстрые за три года темпы сокращения производственного сектора при падении как объемов производства, так и новых заказов. Президент германской Торгово-промышленной палаты прямо заявил, что экономика страны находится в рецессии, причем ФРГ является "одной из немногих стран в Европе, чей уровень производства снова ниже докоронавирусного уровня" — и признаков подъема не наблюдается. К тому же в прошлом году зафиксирован рекордный отток капитала из Германии в размере 125 миллиардов евро (132 миллиарда долларов).Для полноты картины стоит добавить, что страна в первом полугодии резко нарастила закупки электроэнергии, превратившись в этой сфере из экспортера в импортера. По сведениям издания Bild, поставки электроэнергии из-за рубежа покрыли 43 процента национальных потребностей. Правда, специалисты полагают, что на этот раз дело не в России, а в отказе Германии от атомной энергетики и в закрытии АЭС.Впрочем, власти и мейнстримные медиа не унывают. Их позиция незамысловата: Германии предрекали стремительный крах от разрыва экономического сотрудничества с Россией, но этого не произошло. Страна относительно спокойно прошла зиму, вокруг которой нагнеталось столько паники. Экономика адаптируется к новым условиям. Бундесбанк даже улучшил прогноз по динамике ВВП. По его оценкам, в этом году экономика сократится на 0,3 процента, а не на ожидавшиеся ранее 0,5. В следующие два года им даже предполагается небольшой рост, пусть и несколько меньший, чем по предыдущим расчетам.Правда, оптимистичному взгляду на будущее Германии, успешно освободившейся от удушающих объятий Москвы, мешают новости из сферы политики. На первые полосы немецких СМИ вновь вышла внесистемная и нерукопожатная партия "Альтернатива для Германии", которая стремительно наращивает собственную популярность и уже пополнила свои успехи первой победой на местных выборах. Выражают беспокойство и правоохранители, по мнению которых в стране возможны беспорядки, аналогичные французским. Особо примечательны причины такого положения вещей: с одной стороны, по их оценкам, в обществе "растет неприятие демократии, государства и государственной власти", а с другой, "все большему числу людей становятся доступны только предметы первой необходимости".Однако было бы ошибкой думать, что вот теперь Германию, а за ней и весь ЕС ждет катастрофическое крушение. В каком-то смысле Европу ожидает даже худшее будущее, что может себе представить большинство людей.Такие большие развитые и богатые системы обладают феноменальным запасом прочности и инерции. Достаточно вспомнить пример Евромайдана, когда в 2014 году было полно предсказаний о стремительном крахе Украины, ее экономики и социальной сферы в считанные месяцы из-за разрыва с Россией. А ведь это была сильно деградировавшая за постсоветский период страна. Германия же (да и Западная Европа в целом) находится на порядок в лучших условиях, так что ждать ее неконтролируемого обрушения не стоит.Вот только то, что мы наблюдаем, — создание энергетического дефицита (а если не хватает энергии, то нет и не может быть экономического развития), сжатие производственного сектора, бегство капитала, "раскулачивание" собственного населения, отработка новых технологий подавления общественного недовольства и так далее — выглядит осознанным и целенаправленным демонтажем Германии как самой богатой и развитой части Европы. Причем совокупность процессов не оставляет места сомнениям — не просто выглядит, а является таковым на самом деле.Не так уж и важно, кто и почему стоит за этим, хотя интересы США тут очевидны. Важнее иное: Германия делает это, уничтожает себя сама — руками собственных элит, а у общества, очевидно, нет сил, инструментов и достаточной мотивации, чтобы противостоять изощренному национальному самоубийству.И помощь со стороны тут невозможна. А значит, остается только предоставить немцев — как и всех европейцев — их судьбе. Что Россия и сделала.

https://ria.ru/20230703/sholts-1881992351.html

https://ria.ru/20230619/ukraina-1879012956.html

https://ria.ru/20230627/evropa-1880232608.html

https://ria.ru/20230628/ssha-1880774803.html

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аналитика, германия, экономика, россия, евросоюз, европа, в мире, сша, украина