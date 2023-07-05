https://ria.ru/20230705/gazprom-1882276706.html

Эксперт подсчитал выручку "Газпрома" от транзита газа через Украину

Эксперт подсчитал выручку "Газпрома" от транзита газа через Украину - РИА Новости, 05.07.2023

Эксперт подсчитал выручку "Газпрома" от транзита газа через Украину

Поставки около 10–15 миллиардов кубометров газа в год через Украину в Европу обеспечивают "Газпрому" – с учетом нынешних цен – выручку в объеме примерно 4–5... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T04:18

2023-07-05T04:18

2023-07-05T04:30

газпром

турецкий поток

украина

европа

словакия

экономика

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Поставки около 10–15 миллиардов кубометров газа в год через Украину в Европу обеспечивают "Газпрому" – с учетом нынешних цен – выручку в объеме примерно 4–5 миллиардов долларов, рассказал в комментарии РИА Новости директор центра экономики отраслей ТЭК фонда "Центр стратегических разработок" Александр Амирагян. Украинский маршрут, наряду с "Турецким потоком", является одной из двух транспортных артерий поставок российского газа в Европу (поставляется в Словакию, Австрию, Венгрию и другие страны). Сейчас регион получает по нему около 5% импортируемого газа. Другой маршрут поставок российского газа – "Турецкий поток" – обеспечивает Европе около 3% импортируемого газа. Министр энергетики Украины Герман Галущенко, как сообщала в конце июня газета Financial Times, заявил, что шансы договориться с Россией о продлении транзитного договора по газу в 2024 году невелики. Стороны в конце 2019 года подписали транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов – в последующие четыре. "Газпром" заинтересован в сохранении поставок газа через территорию Украины, так как это обеспечивает определенную выручку на фоне резкого сокращения поставок в прочие страны Европы. Речь идет об объемах около 10–15 миллиардов кубометров в год, что обеспечивает выручку в размере около 4–5 миллиардов долларов с учетом нынешних цен", – отметил Амирагян. Для сравнения, выручка "Газпрома" по РСБУ за 2022 год составила 7,979 триллиона рублей, из них продажи газа – 5,827 триллиона рублей, что при среднем, по данным Банка России, номинальном курсе доллара в 2022 году в 67,46 рубля составляет примерно 118 миллиардов и 86 миллиардов долларов соответственно. Директор по исследованиям "Выгон Консалтинг" Мария Белова напоминает, что официально отказаться от российского трубопроводного газа страны Евросоюза планируют в 2027–2028 годах, однако некоторые европейские компании заявляют о намерениях сделать это раньше. "Допускаю, что потребность в украинской системе при негативном сценарии поставок газа в Западную Европу может наблюдаться еще в течение одного–двух лет", – отмечает она.

https://ria.ru/20230630/gazprom-1881365000.html

https://ria.ru/20230616/postavki-1878799395.html

украина

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газпром, турецкий поток, украина, европа, словакия, экономика