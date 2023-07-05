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Российский FPV-дрон потопил катер ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 05.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:14 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/fpv-dron-1882421064.html
Российский FPV-дрон потопил катер ВСУ у Антоновского моста
Российский FPV-дрон потопил катер ВСУ у Антоновского моста - РИА Новости, 05.07.2023
Российский FPV-дрон потопил катер ВСУ у Антоновского моста
Оператор FPV-дрона ВС РФ потопил украинский катер в движении на высокой скорости на Днепре в районе Антоновского моста, следует из опубликованного в среду видео РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:14
2023-07-05T17:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
днепр (река)
херсонская область
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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВС РФ потопил украинский катер в движении на высокой скорости на Днепре в районе Антоновского моста, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России. На кадрах – обнаружение российским разведывательным дроном группы военнослужащих ВСУ в районе Антоновского моста через Днепр, наведение FPV-дронов по группе пехоты противника, которая укрылась под пролетом моста, а затем погрузилась на быстроходные катера. Один из катеров был настигнут вторым FPV-дроном и поражен точно в кормовую часть. После поражения катер перевернулся и затонул, что подтверждается кадрами с дрона-разведчика. Как уточнили в российском военном ведомстве, на видео запечатлен момент уничтожения операторами FPV-дронов группы боевиков ВСУ и быстроходного маломерного катера с диверсантами в районе Антоновского моста. Ситуация в районе Антоновского моста через Днепр в Херсонской области обострилась в последние недели, после того, как российские силы вынуждены были временно убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды из-за разрушения Каховской ГЭС. Силы ВСУ предпринимали несколько попыток закрепиться на островах у левобережье Днепра в районе моста. В воскресенье, 2 июля, в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области. В частности, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США. На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы в районе Антоновского моста потеряли более 30 военнослужащих. Он отмечал, что Киев, направляя войска на переброску через Днепр, понимает, что они будут уничтожены, но тем не менее продолжает это делать. По его данным, в понедельник была предпринята очередная попытка ВСУ прорыва через Днепр на двух лодках, но она закончились также безуспешно.
https://ria.ru/20230705/ataka-1882371707.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, днепр (река), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Днепр (река), Херсонская область
Российский FPV-дрон потопил катер ВСУ у Антоновского моста

Российский FPV-дрон на высокой скорости потопил катер ВСУ на Днепре у Антоновского моста

© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Владимира СальдоАнтоновский мост
Антоновский мост
© Кадр видео, опубликованного в Telegram-канале Владимира Сальдо
Антоновский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Оператор FPV-дрона ВС РФ потопил украинский катер в движении на высокой скорости на Днепре в районе Антоновского моста, следует из опубликованного в среду видео Минобороны России.
На кадрах – обнаружение российским разведывательным дроном группы военнослужащих ВСУ в районе Антоновского моста через Днепр, наведение FPV-дронов по группе пехоты противника, которая укрылась под пролетом моста, а затем погрузилась на быстроходные катера.
Один из катеров был настигнут вторым FPV-дроном и поражен точно в кормовую часть. После поражения катер перевернулся и затонул, что подтверждается кадрами с дрона-разведчика.
Как уточнили в российском военном ведомстве, на видео запечатлен момент уничтожения операторами FPV-дронов группы боевиков ВСУ и быстроходного маломерного катера с диверсантами в районе Антоновского моста.
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Ситуация в районе Антоновского моста через Днепр в Херсонской области обострилась в последние недели, после того, как российские силы вынуждены были временно убрать свои наблюдательные посты и передовые отряды из-за разрушения Каховской ГЭС. Силы ВСУ предпринимали несколько попыток закрепиться на островах у левобережье Днепра в районе моста.
В воскресенье, 2 июля, в Минобороны России сообщили, что российские войска уничтожили украинских военных, высадившихся в районе Антоновского моста в Херсонской области. В частности, в результате огневого поражения в течение суток были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля и две гаубицы М777 производства США.
На следующий день врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинские силы в районе Антоновского моста потеряли более 30 военнослужащих. Он отмечал, что Киев, направляя войска на переброску через Днепр, понимает, что они будут уничтожены, но тем не менее продолжает это делать. По его данным, в понедельник была предпринята очередная попытка ВСУ прорыва через Днепр на двух лодках, но она закончились также безуспешно.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныДнепр (река)Херсонская область
 
 
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