https://ria.ru/20230705/fok-1882407285.html
ФОК с тремя спортзалами откроют в школе Можайска в декабре
ФОК с тремя спортзалами откроют в школе Можайска в декабре - РИА Новости, 05.07.2023
ФОК с тремя спортзалами откроют в школе Можайска в декабре
В городском округе Можайск в декабре текущего года откроют физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в спортшколе олимпийского резерва, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T16:34
2023-07-05T16:34
2023-07-05T16:34
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
можайск
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В городском округе Можайск в декабре текущего года откроют физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в спортшколе олимпийского резерва, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья. Губернатор региона Андрей Воробьев проверил ход строительства ФОК и пообщался со спортсменами, которые ждут открытие объекта. Работы в физкультурно-оздоровительном комплексе ведутся в рамках областной госпрограммы. "Сегодня приехали проверить, как идет строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будут три спортзала. Плюс тренажерный зал, инструкторские, раздевалки", - сказал Воробьев. Он добавил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован еще один крупный проект - реконструкция стадиона "Спартак". Там сделают футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола. Как отмечает пресс-служба, с каждым годом интерес к единоборствам в муниципалитете растет, существующее здание спортшколы уже давно не вмещает всех желающих. Строительство нового спорткомплекса решит эту проблему. Общая площадь объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров. "Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей. Предполагаемая посещаемость комплекса – 800 человек в день", - отметил гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов. По данным пресс-службы, в Можайске одна из самых сильных школ самбо в России. Сотни спортсменов под руководством 12 тренеров занимаются единоборствами. Ребята завоевывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Подмосковья, девять - в сборную РФ. Среди воспитанников спортшколы – мастер спорта России международного класса по самбо, мастер спорта РФ по дзюдо, джиу-джитсу, чемпионка мира и России, обладатель Кубка мира и России, победитель первенства мира, Европы и России по самбо, чемпионка России по дзюдо и победитель первенства мира и России по джиу-джитсу Карина Черевань. Спортсменка не только сама тренируется в местной спортшколе, но и помогает готовить подрастающее поколение чемпионов. Она отметила, что с нетерпением ждет открытия нового здания.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), можайск
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Можайск
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. В городском округе Можайск в декабре текущего года откроют физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в спортшколе олимпийского резерва, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.
Губернатор региона Андрей Воробьев
проверил ход строительства ФОК и пообщался со спортсменами, которые ждут открытие объекта. Работы в физкультурно-оздоровительном комплексе ведутся в рамках областной госпрограммы.
"Сегодня приехали проверить, как идет строительство нового здания спортивной школы олимпийского резерва по дзюдо и самбо. Долгожданный объект для всех, кто занимается этими видами единоборств. Открыть ФОК планируем уже в декабре этого года. Это большой проект. Здесь будут три спортзала. Плюс тренажерный зал, инструкторские, раздевалки", - сказал Воробьев.
Он добавил, что на 2025-2026 годы в Можайске запланирован еще один крупный проект - реконструкция стадиона "Спартак". Там сделают футбольное поле с искусственным покрытием и подогревом, беговыми дорожками, площадку для баскетбола и волейбола.
Как отмечает пресс-служба, с каждым годом интерес к единоборствам в муниципалитете растет, существующее здание спортшколы уже давно не вмещает всех желающих. Строительство нового спорткомплекса решит эту проблему. Общая площадь объекта составит 5,6 тысячи квадратных метров.
Новый ФОК с бассейном построят в подмосковном Раменском
"Планируем сдать ФОК в сентябре. Сейчас идут отделочные работы и прокладка внешних инженерных сетей. Предполагаемая посещаемость комплекса – 800 человек в день", - отметил гендиректор подрядной организации Нариман Сулейманов.
По данным пресс-службы, в Можайске одна из самых сильных школ самбо в России
. Сотни спортсменов под руководством 12 тренеров занимаются единоборствами. Ребята завоевывают призовые места на международных и всероссийских соревнованиях. 53 спортсмена входят в сборную Подмосковья, девять - в сборную РФ.
Среди воспитанников спортшколы – мастер спорта России международного класса по самбо, мастер спорта РФ по дзюдо, джиу-джитсу, чемпионка мира и России, обладатель Кубка мира и России, победитель первенства мира, Европы
и России по самбо, чемпионка России по дзюдо и победитель первенства мира и России по джиу-джитсу Карина Черевань. Спортсменка не только сама тренируется в местной спортшколе, но и помогает готовить подрастающее поколение чемпионов. Она отметила, что с нетерпением ждет открытия нового здания.