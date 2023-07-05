https://ria.ru/20230705/film-1882143026.html

Завершились съемки новой части "Чужого"

Завершились съемки новой части "Чужого" - РИА Новости, 05.07.2023

Завершились съемки новой части "Чужого"

Завершились съемки "Чужого" Федерико Альвареса, пишет Collider. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T03:00

2023-07-05T03:00

2023-07-05T03:00

культура

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149476/93/1494769341_0:0:1906:1072_1920x0_80_0_0_9997d58738304d94f57600ee19d45176.png

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Завершились съемки "Чужого" Федерико Альвареса, пишет Collider. Это новая часть культовой серии об инопланетянах-ксеноморфах. Как уточнили в СМИ, она не связана с предыдущими картинами. "Такая стратегия может сработать, чтобы привлечь новую аудиторию к франшизе, которой уже более сорока лет. Пойманные в ловушку в далеком космосе без каких-либо способов сбежать, герои предыдущих фильмов сделали все, чтобы не попасть в когти ксеноморфов", — рассказывают в Collider.Сюжет новой ленты пока не раскрывается. Известно, что в проекте снялись Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй. Предыдущий фильм франшизы — "Чужой: Завет". Его премьера состоялась в 2017 году. Картину снял Ридли Скотт. В ней объясняется, почему инопланетная раса, известная как "Инженеры", создала ксеноморфов. Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой.

https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы