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Завершились съемки новой части "Чужого" - РИА Новости, 05.07.2023
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Культура
 
03:00 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/film-1882143026.html
Завершились съемки новой части "Чужого"
Завершились съемки новой части "Чужого" - РИА Новости, 05.07.2023
Завершились съемки новой части "Чужого"
Завершились съемки "Чужого" Федерико Альвареса, пишет Collider. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T03:00
2023-07-05T03:00
культура
новости культуры
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Завершились съемки "Чужого" Федерико Альвареса, пишет Collider. Это новая часть культовой серии об инопланетянах-ксеноморфах. Как уточнили в СМИ, она не связана с предыдущими картинами. "Такая стратегия может сработать, чтобы привлечь новую аудиторию к франшизе, которой уже более сорока лет. Пойманные в ловушку в далеком космосе без каких-либо способов сбежать, герои предыдущих фильмов сделали все, чтобы не попасть в когти ксеноморфов", — рассказывают в Collider.Сюжет новой ленты пока не раскрывается. Известно, что в проекте снялись Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй. Предыдущий фильм франшизы — "Чужой: Завет". Его премьера состоялась в 2017 году. Картину снял Ридли Скотт. В ней объясняется, почему инопланетная раса, известная как "Инженеры", создала ксеноморфов. Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой.
https://ria.ru/20230704/kino-1881935280.html
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
Завершились съемки новой части "Чужого"

Завершились съемки "Чужого" Федерико Альвареса

© Фото : 20th Century Fox, 2017Кадр из фильма "Чужой: Завет"(2017)
Кадр из фильма Чужой: Завет(2017) - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© Фото : 20th Century Fox, 2017
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Завершились съемки "Чужого" Федерико Альвареса, пишет Collider.
Это новая часть культовой серии об инопланетянах-ксеноморфах. Как уточнили в СМИ, она не связана с предыдущими картинами.
«
"Такая стратегия может сработать, чтобы привлечь новую аудиторию к франшизе, которой уже более сорока лет. Пойманные в ловушку в далеком космосе без каких-либо способов сбежать, герои предыдущих фильмов сделали все, чтобы не попасть в когти ксеноморфов", — рассказывают в Collider.
Сюжет новой ленты пока не раскрывается. Известно, что в проекте снялись Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон Фрэй.
Предыдущий фильм франшизы — "Чужой: Завет". Его премьера состоялась в 2017 году. Картину снял Ридли Скотт. В ней объясняется, почему инопланетная раса, известная как "Инженеры", создала ксеноморфов.
Ранее сообщалось, что в российский прокат выйдет комедийный экшен с Джеки Чаном и Джоном Синой.
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