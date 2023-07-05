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Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани - РИА Новости, 05.07.2023
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10:44 05.07.2023 (обновлено: 10:49 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/feyk-1882307244.html
Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани
Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани - РИА Новости, 05.07.2023
Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани
Глава Крымского района Сергей Лесь в своем телеграм-канале опроверг слухи об атаке беспилотников, поступающие местным жителям в мессенджерах. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T10:44
2023-07-05T10:49
происшествия
крымский район
крымск
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Глава Крымского района Сергей Лесь в своем телеграм-канале опроверг слухи об атаке беспилотников, поступающие местным жителям в мессенджерах. В распространяемом сообщений жителей города Крымска предупреждают об угрозе ударов беспилотников и просят "пройти в укрытие". Сообщения отправлены якобы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), судя по скриншоту, выложенному районным главой. "Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет", - написал Лесь. Кроме того, распространяемые данные назвали фейковыми и в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882057591.html
крымский район
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происшествия, крымский район, крымск, краснодарский край
Происшествия, Крымский район, Крымск, Краснодарский край
Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани

Власти назвали слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани фейком

© Фото очевидцаБПЛА в небе
БПЛА в небе
© Фото очевидца
БПЛА в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Глава Крымского района Сергей Лесь в своем телеграм-канале опроверг слухи об атаке беспилотников, поступающие местным жителям в мессенджерах.
В распространяемом сообщений жителей города Крымска предупреждают об угрозе ударов беспилотников и просят "пройти в укрытие". Сообщения отправлены якобы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), судя по скриншоту, выложенному районным главой.
"Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет", - написал Лесь.
Кроме того, распространяемые данные назвали фейковыми и в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ПроисшествияКрымский районКрымскКраснодарский край
 
 
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