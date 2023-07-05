https://ria.ru/20230705/feyk-1882307244.html

Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани

Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани - РИА Новости, 05.07.2023

Власти опровергли слухи об атаке дронов на Крымский район Кубани

Глава Крымского района Сергей Лесь в своем телеграм-канале опроверг слухи об атаке беспилотников, поступающие местным жителям в мессенджерах. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T10:44

2023-07-05T10:44

2023-07-05T10:49

происшествия

крымский район

крымск

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 июл – РИА Новости. Глава Крымского района Сергей Лесь в своем телеграм-канале опроверг слухи об атаке беспилотников, поступающие местным жителям в мессенджерах. В распространяемом сообщений жителей города Крымска предупреждают об угрозе ударов беспилотников и просят "пройти в укрытие". Сообщения отправлены якобы от Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), судя по скриншоту, выложенному районным главой. "Это ложная информация. Ситуация в городе Крымске стабильная. Угрозы для жителей нет", - написал Лесь. Кроме того, распространяемые данные назвали фейковыми и в пресс-службе ГУМЧС по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20230704/bespilotnik-1882057591.html

крымский район

крымск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, крымский район, крымск, краснодарский край