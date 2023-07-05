https://ria.ru/20230705/feodosiya-1882430872.html
Глава администрации Феодосии подал в отставку
Глава администрации Феодосии подал в отставку - РИА Новости, 05.07.2023
Глава администрации Феодосии подал в отставку
Глава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:55
2023-07-05T17:55
2023-07-05T17:55
политика
феодосия
сергей аксенов (политик)
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Глава администрации Феодосии Владимир Попенков написал заявление об увольнении, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале. "Глава администрации города Феодосии Владимир Владимирович Попенков написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сообщил Аксенов. Попенков возглавил администрацию города в декабре 2022 года. До этого работал первым заместителем администрации. На работу в администрацию пришел из ГУП "Крымэнерго".
https://ria.ru/20230203/mvd-1849500759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, феодосия, сергей аксенов (политик), республика крым
Политика, Феодосия, Сергей Аксенов (политик), Республика Крым
Глава администрации Феодосии подал в отставку
Аксенов сообщил об увольнении главы администрации Феодосии Попенкова