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ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка" - РИА Новости, 05.07.2023
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15:51 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/fas-1882397363.html
ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка"
ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка" - РИА Новости, 05.07.2023
ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почта банка" по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:51
2023-07-05T15:51
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
почта банк
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почта банка" по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Почта банк" по признакам нарушения рекламного законодательства. Служба выявила признаки нарушения в рекламе финансовой услуги банка на роллерном дисплее в Москве", - говорится в сообщении. В ведомство пожаловался гражданин. На дисплеях распространялась реклама кредита, в которой банк сообщал о привлекательной ставке по кредиту от 4% при услуге "Гарантированная ставка". При этом данные об остальных условиях были указаны трудным для восприятия в течение короткого времени шрифтом. "Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита", - заключает ФАС. Служба оценит рекламу банка на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины "Почта банку" грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.
https://ria.ru/20230607/shtraf-1876650230.html
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экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта банк
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Почта банк
ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка"

ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка" из-за нарушения рекламного законодательства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБанкоматы "Почта Банка"
Банкоматы Почта Банка - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Банкоматы "Почта Банка". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почта банка" по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства.
"ФАС возбудила дело в отношении АО "Почта банк" по признакам нарушения рекламного законодательства. Служба выявила признаки нарушения в рекламе финансовой услуги банка на роллерном дисплее в Москве", - говорится в сообщении.
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В ведомство пожаловался гражданин. На дисплеях распространялась реклама кредита, в которой банк сообщал о привлекательной ставке по кредиту от 4% при услуге "Гарантированная ставка". При этом данные об остальных условиях были указаны трудным для восприятия в течение короткого времени шрифтом.
"Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита", - заключает ФАС.
Служба оценит рекламу банка на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины "Почта банку" грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.
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ЭкономикаРоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Почта банк
 
 
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