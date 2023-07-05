https://ria.ru/20230705/fas-1882397363.html

ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка"

ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка" - РИА Новости, 05.07.2023

ФАС возбудила дело в отношении "Почта банка"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почта банка" по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:51

2023-07-05T15:51

2023-07-05T15:51

экономика

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

почта банк

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении "Почта банка" по признакам нарушения рекламного законодательства, сообщает пресс-служба ведомства. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Почта банк" по признакам нарушения рекламного законодательства. Служба выявила признаки нарушения в рекламе финансовой услуги банка на роллерном дисплее в Москве", - говорится в сообщении. В ведомство пожаловался гражданин. На дисплеях распространялась реклама кредита, в которой банк сообщал о привлекательной ставке по кредиту от 4% при услуге "Гарантированная ставка". При этом данные об остальных условиях были указаны трудным для восприятия в течение короткого времени шрифтом. "Таким образом, потребители получали неполную информацию обо всех условиях акции, определяющих стоимость кредита", - заключает ФАС. Служба оценит рекламу банка на предмет нарушения законодательства. В случае установления вины "Почта банку" грозит ответственность в соответствии с законом о рекламе.

https://ria.ru/20230607/shtraf-1876650230.html

https://ria.ru/20230615/ipoteka-1878457832.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), почта банк