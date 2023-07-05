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Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей - РИА Новости, 05.07.2023
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17:51 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/evro-1882429562.html
Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей
Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей - РИА Новости, 05.07.2023
Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей
Крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро: "европейца" можно купить больше, чем за 100 рублей, а "американец" дороже 90 рублей, выяснил... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T17:51
2023-07-05T17:51
экономика
втб
газпромбанк
тинькофф. кредитные системы
россия
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро: "европейца" можно купить больше, чем за 100 рублей, а "американец" дороже 90 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив информацию на сайтах кредитных организаций. Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро - на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня - на 1,17 рубля, до 12,55 рубля. Так, в ВТБ купить один евро можно за 100,2 рубля, а один доллар - за 91,9 рубля. В Газпромбанке предлагают приобрести одну единицу европейской валюты за 101,14 рубля, а американской - за 92,98 рубля. Дороже всего евро среди крупных банков оказался в "Тинькофф банке": за него там просят 101,8 рубля. Доллар обойдется в 92,1 рубля. Дешевле приобрести европейскую валюту можно в Альфа-банке - за 99,9 рубля, и в Сбербанке - 99,2 рубля за евро. А за доллар в этих кредитных организациях попросят 92 и 93,8 рубля соответственно.
https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html
https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html
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экономика, втб, газпромбанк, тинькофф. кредитные системы, россия
Экономика, ВТБ, Газпромбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Россия
Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей

Крупные российские банки начали продавать евро дороже ста рублей, доллар — больше 90

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак евро
Знак евро - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Знак евро . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро: "европейца" можно купить больше, чем за 100 рублей, а "американец" дороже 90 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив информацию на сайтах кредитных организаций.
Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро - на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня - на 1,17 рубля, до 12,55 рубля.
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Так, в ВТБ купить один евро можно за 100,2 рубля, а один доллар - за 91,9 рубля. В Газпромбанке предлагают приобрести одну единицу европейской валюты за 101,14 рубля, а американской - за 92,98 рубля.
Дороже всего евро среди крупных банков оказался в "Тинькофф банке": за него там просят 101,8 рубля. Доллар обойдется в 92,1 рубля.
Дешевле приобрести европейскую валюту можно в Альфа-банке - за 99,9 рубля, и в Сбербанке - 99,2 рубля за евро. А за доллар в этих кредитных организациях попросят 92 и 93,8 рубля соответственно.
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ЭкономикаВТБГазпромбанкТинькофф. Кредитные СистемыРоссия
 
 
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