https://ria.ru/20230705/evro-1882429562.html

Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей

Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей - РИА Новости, 05.07.2023

Российские банки начали продавать евро дороже ста рублей

Крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро: "европейца" можно купить больше, чем за 100 рублей, а "американец" дороже 90 рублей, выяснил... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T17:51

2023-07-05T17:51

2023-07-05T17:51

экономика

втб

газпромбанк

тинькофф. кредитные системы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/17/1819029907_0:276:3050:1992_1920x0_80_0_0_a2fbbf3181020ac9b2fa4b4f11b0b0b2.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Крупные российские банки повысили курс продажи доллара и евро: "европейца" можно купить больше, чем за 100 рублей, а "американец" дороже 90 рублей, выяснил корреспондент РИА Новости, изучив информацию на сайтах кредитных организаций. Рубль серьезно слабеет к основным иностранным валютам с начала лета и уже обновил минимумы с марта прошлого года. Так, курс доллара за несколько недель лета уже подскакивал почти на 10 рублей, до 91,07 рубля, евро - на 12,76 рубля, до 99,27 рубля, юаня - на 1,17 рубля, до 12,55 рубля. Так, в ВТБ купить один евро можно за 100,2 рубля, а один доллар - за 91,9 рубля. В Газпромбанке предлагают приобрести одну единицу европейской валюты за 101,14 рубля, а американской - за 92,98 рубля. Дороже всего евро среди крупных банков оказался в "Тинькофф банке": за него там просят 101,8 рубля. Доллар обойдется в 92,1 рубля. Дешевле приобрести европейскую валюту можно в Альфа-банке - за 99,9 рубля, и в Сбербанке - 99,2 рубля за евро. А за доллар в этих кредитных организациях попросят 92 и 93,8 рубля соответственно.

https://ria.ru/20230629/rubl-1880901908.html

https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, втб, газпромбанк, тинькофф. кредитные системы, россия