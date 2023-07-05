https://ria.ru/20230705/evro-1882382816.html

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 05.07.2023

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей

Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:18

2023-07-05T15:18

2023-07-05T16:15

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

евро

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 16:01 мск вырос на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.Американский доллар повышается на 1,71 рубля — до 90,89, и уже подскакивал до 91,07 рубля впервые с 28 марта 2022 года.Курс юаня вырос на 19 копеек — до 12,52 рубля. Он поднялся до этого показателя впервые с апреля 2022-го.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.

https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, московская биржа, евро