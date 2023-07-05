https://ria.ru/20230705/evro-1882382816.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 05.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:18
2023-07-05T15:18
2023-07-05T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 16:01 мск вырос на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.Американский доллар повышается на 1,71 рубля — до 90,89, и уже подскакивал до 91,07 рубля впервые с 28 марта 2022 года.Курс юаня вырос на 19 копеек — до 12,52 рубля. Он поднялся до этого показателя впервые с апреля 2022-го.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.
https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, московская биржа, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости.
Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже
.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 16:01 мск вырос на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.
Американский доллар повышается на 1,71 рубля — до 90,89, и уже подскакивал до 91,07 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
Курс юаня вырос на 19 копеек — до 12,52 рубля. Он поднялся до этого показателя впервые с апреля 2022-го.
Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля