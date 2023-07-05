Рейтинг@Mail.ru
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
15:18 05.07.2023 (обновлено: 16:15 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/evro-1882382816.html
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей - РИА Новости, 05.07.2023
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей
Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже. РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:18
2023-07-05T16:15
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
евро
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a7d7c88e5314831901dcf95fcee2773b.jpg
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 16:01 мск вырос на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.Американский доллар повышается на 1,71 рубля — до 90,89, и уже подскакивал до 91,07 рубля впервые с 28 марта 2022 года.Курс юаня вырос на 19 копеек — до 12,52 рубля. Он поднялся до этого показателя впервые с апреля 2022-го.Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.
https://ria.ru/20230704/rubl-1882171857.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155926/73/1559267338_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_7ee8a080f220659152e2967b4d8ded98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, московская биржа, евро
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа, евро
Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей

Курс евро на Московской бирже поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Курс евро поднялся выше 99 рублей впервые с марта 2022 года, следует из данных торгов на Московской бирже.
Курс европейской валюты расчетами "завтра" на 16:01 мск вырос на 1,84 рубля — до 99,09 рубля.
Американский доллар повышается на 1,71 рубля — до 90,89, и уже подскакивал до 91,07 рубля впервые с 28 марта 2022 года.
Курс юаня вырос на 19 копеек — до 12,52 рубля. Он поднялся до этого показателя впервые с апреля 2022-го.
Рубль стал резко слабеть на прошлой неделе. В частности, доллар за неполных восемь торговых сессий подскочил почти на шесть рублей, достигнув максимальных значений с марта прошлого года. За тот же период евро поднялся на 5,5 рубля, также до пика с марта 2022-го.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля
4 июля, 15:24
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаевро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала