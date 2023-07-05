https://ria.ru/20230705/entsefalit-1882278205.html
В Хабаровском крае подросток умер из-за энцефалита после укуса клеща
В Хабаровском крае подросток умер из-за энцефалита после укуса клеща - РИА Новости, 05.07.2023
В Хабаровском крае подросток умер из-за энцефалита после укуса клеща
Подросток из города Амурска Хабаровского края умер от энцефалита после укуса клеща, это первый случай гибели от данного заболевания в текущем году, сообщает... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T05:17
2023-07-05T05:17
2023-07-05T05:17
хабаровский край
амурск
тугуро-чумиканский район
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Подросток из города Амурска Хабаровского края умер от энцефалита после укуса клеща, это первый случай гибели от данного заболевания в текущем году, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. "Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевший – подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу", - сообщает управление, уточнив агентству, что это первый случай в этом году. По данным оперативного мониторинга ведомства, с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 5766 человек, из них 1692 - дети. Серопрофилактика проведена всем обратившимся за медпомощью детям. Отмечается, что присасывания клещей регистрируются на всей территории края, кроме Тугуро-Чумиканского района. По-прежнему, около половины присасываний регистрируется в Хабаровске, уточняет Роспотребнадзор. По данным Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, вирусом клещевого энцефалита инфицировано 1,9% исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым боррелиозом – 51%. Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, к смерти больного. Люди и животные заражаются энцефалитом через укусы иксодовых клещей. Носители вируса по статистике - шесть клещей из 100 (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 % укушенных людей) в зависимости от региона.
https://ria.ru/20230624/klesch-1880215706.html
хабаровский край
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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хабаровский край, амурск, тугуро-чумиканский район, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Хабаровский край, Амурск, Тугуро-Чумиканский район, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Хабаровском крае подросток умер из-за энцефалита после укуса клеща
Подросток из Хабаровского края умер от клещевого энцефалита, это первый случай в 2023 году
ХАБАРОВСК, 5 июл - РИА Новости. Подросток из города Амурска Хабаровского края умер от энцефалита после укуса клеща, это первый случай гибели от данного заболевания в текущем году, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«
"Зарегистрирован случай заболевания весенне-летним клещевым энцефалитом. Заболевший – подросток, житель города Амурска, не привит. Заболевание привело к летальному исходу", - сообщает управление, уточнив агентству, что это первый случай в этом году.
По данным оперативного мониторинга ведомства, с начала эпидемического сезона с укусами клещей обратились 5766 человек, из них 1692 - дети. Серопрофилактика проведена всем обратившимся за медпомощью детям.
Отмечается, что присасывания клещей регистрируются на всей территории края, кроме Тугуро-Чумиканского района
. По-прежнему, около половины присасываний регистрируется в Хабаровске
, уточняет Роспотребнадзор.
По данным Хабаровского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора, вирусом клещевого энцефалита инфицировано 1,9% исследованных клещей, снятых с людей, а клещевым боррелиозом – 51%.
Клещевой энцефалит - природно-очаговая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, интоксикацией и поражением серого вещества головного мозга и/или оболочек головного и спинного мозга (менингит, менингоэнцефалит, энцефаломиелит). Заболевание может привести к стойким неврологическим и психиатрическим осложнениям, к смерти больного. Люди и животные заражаются энцефалитом через укусы иксодовых клещей. Носители вируса по статистике - шесть клещей из 100 (при этом заболеть от заражённой особи могут от 2 до 6 % укушенных людей) в зависимости от региона.
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