https://ria.ru/20230705/energetika-1882459577.html

Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими

Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими - РИА Новости, 05.07.2023

Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими

Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией крепкие и хорошие, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T20:08

2023-07-05T20:08

2023-07-05T20:08

россия

оаэ

мухаммед бен заид аль нахайян

опек

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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией крепкие и хорошие, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки. "У нас очень хорошие отношения с Россией, мы благодарим Россию. Наше сотрудничество с Россией является непрерывным и прочным, и самым большим свидетельством этого является присутствие на Петербургском экономическом форуме (делегации из ОАЭ) на высоком уровне в лице президента ОАЭ (Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян) и многих министров", - сказал министр, принимающий участие в семинаре ОПЕК. Также глава ведомства отметил, что ОАЭ реализует инвестиционные проекты в России. "Мы балансируем наши отношения, и наши отношения с Россией по-прежнему крепкие и хорошие", - сказал аль-Марзуки, отвечая на вопрос повлияли ли западные санкции и давление на отношения между ОАЭ и Россией.

https://ria.ru/20230627/stabilnost-1880606057.html

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россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, опек