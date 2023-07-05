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Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими - РИА Новости, 05.07.2023
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20:08 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/energetika-1882459577.html
Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими
Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими - РИА Новости, 05.07.2023
Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими
Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией крепкие и хорошие, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T20:08
2023-07-05T20:08
россия
оаэ
мухаммед бен заид аль нахайян
опек
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией крепкие и хорошие, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки. "У нас очень хорошие отношения с Россией, мы благодарим Россию. Наше сотрудничество с Россией является непрерывным и прочным, и самым большим свидетельством этого является присутствие на Петербургском экономическом форуме (делегации из ОАЭ) на высоком уровне в лице президента ОАЭ (Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян) и многих министров", - сказал министр, принимающий участие в семинаре ОПЕК. Также глава ведомства отметил, что ОАЭ реализует инвестиционные проекты в России. "Мы балансируем наши отношения, и наши отношения с Россией по-прежнему крепкие и хорошие", - сказал аль-Марзуки, отвечая на вопрос повлияли ли западные санкции и давление на отношения между ОАЭ и Россией.
https://ria.ru/20230627/stabilnost-1880606057.html
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россия, оаэ, мухаммед бен заид аль нахайян, опек
Россия, ОАЭ, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, ОПЕК
Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими

Министр энергетики ОАЭ назвал отношения с Россией крепкими, несмотря на давление Запада

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭмират Шарджа в ОАЭ
Эмират Шарджа в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Эмират Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
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ВЕНА, 5 июл - РИА Новости. Отношения между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Россией крепкие и хорошие, несмотря на давление со стороны Запада, заявил РИА Новости министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухайль аль-Мазруки.
"У нас очень хорошие отношения с Россией, мы благодарим Россию. Наше сотрудничество с Россией является непрерывным и прочным, и самым большим свидетельством этого является присутствие на Петербургском экономическом форуме (делегации из ОАЭ) на высоком уровне в лице президента ОАЭ (Мухаммеда бен Заид Аль Нахайян) и многих министров", - сказал министр, принимающий участие в семинаре ОПЕК.
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Также глава ведомства отметил, что ОАЭ реализует инвестиционные проекты в России.
"Мы балансируем наши отношения, и наши отношения с Россией по-прежнему крепкие и хорошие", - сказал аль-Марзуки, отвечая на вопрос повлияли ли западные санкции и давление на отношения между ОАЭ и Россией.
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РоссияОАЭМухаммед бен Заид Аль НахайянОПЕК
 
 
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