https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882276535.html

Показатели экономики России лучше ожидаемых, заявил Путин

Показатели экономики России лучше ожидаемых, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2023

Показатели экономики России лучше ожидаемых, заявил Путин

Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, что все задачи будут решены, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T04:15

2023-07-05T04:15

2023-07-05T06:58

экономика

россия

михаил мишустин

владимир путин

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МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, что все задачи будут решены, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным."У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - сказал Путин.Экономика восстанавливаетсяЭкономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции, рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, заявил Мишустин в ходе встречи."Экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться, несмотря на санкции, на все чинимые препятствия нашей стране. Я как раз сейчас, готовясь к вам, смотрел цифры - за пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Но, что очень важно, май к маю - 5,4%", - указал премьер. Он добавил, что сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП должен составить более 2%, при этом драйвером роста является обрабатывающая промышленность.Инфляция в России на начало июля составила 3,4%, эксперты считают, что инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, сообщил также премьер. По его словам, уровень безработицы в стране составил 3,1-3,2%Реализация нацпроектовПоказатели реализации нацпроектов составляют 98,95%, рассказал премьер. "Самые главные, наверное, цифры - это средний уровень достижения показателей по нацпроектам, вот я подготовил вам специальный документ, - 98,95%", - сказал он."Экология, демография, здравоохранение, культура… Все это направления, по которым, конечно, люди от нас ждут результатов, и это те способы достижения национальных целей развития, которыми, собственно говоря, мы руководствуемся в работе, в том числе и вашими поручениями", - добавил премьер.Как указал Мишустин, все социальные обязательства будут выполнены. "Я думаю, что все задачи будут выполнены, а самое главное, я в этом уверен, все социальные обязательства будут выполнены", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230705/torgovlya-1882268692.html

https://ria.ru/20230705/tseny-1882268912.html

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экономика, россия, михаил мишустин, владимир путин