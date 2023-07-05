https://ria.ru/20230705/ekonomika-1882267836.html

Показатели российской экономики выше ожидаемых, заявил Путин

Показатели российской экономики выше ожидаемых, заявил Путин - РИА Новости, 05.07.2023

Показатели российской экономики выше ожидаемых, заявил Путин

Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, что все задачи будут решены, заявил президент Владимир Путин на встрече с... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T00:42

2023-07-05T00:42

2023-07-05T04:10

россия

экономика

владимир путин

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Экономические показатели России лучше ожидаемых, что вселяет надежду, что все задачи будут решены, заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным."У нас результаты, во всяком случае пока, скажем так осторожно, лучше ожидаемых, лучше прогнозов. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи, так как мы их ставили, как минимум, будут решены", - сказал Путин.Как в свою очередь отметил Мишустин, экономика России продолжает восстанавливаться, несмотря на санкции, рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%. По его словам, сегодня у правительства есть уверенность в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств к концу года рост ВВП страны должен составить более 2%.Премьер указал, что рост реальной зарплаты за четыре месяца составил 4,2%. "Что касается от года к году, в апреле реальный рост зарплаты - 10,4%. Номинальная зарплата за 4 месяца - 11,4%", - подчеркнул Мишустин.Он добавил, что, по мнению экспертов, инфляция в России в годовом исчислении не должна превысить 5%, на начало июля она составила 3,4%.

https://ria.ru/20230705/natsproekty-1882268798.html

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россия, экономика, владимир путин, михаил мишустин