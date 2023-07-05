https://ria.ru/20230705/ege-1882329916.html
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов - РИА Новости, 05.07.2023
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов
Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:21
2023-07-05T12:21
2023-07-05T12:30
общество
луганская народная республика
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845439982_0:238:3122:1995_1920x0_80_0_0_2c3dd932d422aadc5dbb5b4e7e9460d3.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы приятно удивлены и рады, хотим поздравить этих ребят, у нас есть стобалльники из новых регионов. Четверо участников из Донецкой и Луганской народных республик получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному по физике, обществознанию и литературе", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он напомнил, что выпускники новых регионов могли не сдавать ЕГЭ, но несмотря на это, из Донецкой народной республики на сдачу экзамена заявились 453 участника, из Луганской народной республики - 380 человек и 41 - из Запорожской области.Сдача экзаменов для выпускников из новых регионов была организована на территории Крыма и Ростовской области для обеспечения безопасности.Выпускники из новых регионов имеют право поступать в вузы по вступительным испытаниям, которые установит сам вуз, а также по результатам промежуточной аттестации в школе. Для школ новых регионов установлен переходный период в течение которого выпускники могут не сдавать ЕГЭ, он продлится пять лет.
https://ria.ru/20230705/ege-1882328653.html
https://ria.ru/20230623/ege-1879929305.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845439982_0:219:2439:2048_1920x0_80_0_0_a04d4c9175784ad35822cd0fa8512050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, луганская народная республика, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Луганская Народная Республика, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов
Рособрнадзор: четыре выпускника из новых регионов получили сто баллов на ЕГЭ по русскому