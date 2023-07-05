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В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов - РИА Новости, 05.07.2023
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12:21 05.07.2023 (обновлено: 12:30 05.07.2023)
https://ria.ru/20230705/ege-1882329916.html
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов - РИА Новости, 05.07.2023
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов
Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе,... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T12:21
2023-07-05T12:30
общество
луганская народная республика
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
единый государственный экзамен (егэ)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы приятно удивлены и рады, хотим поздравить этих ребят, у нас есть стобалльники из новых регионов. Четверо участников из Донецкой и Луганской народных республик получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному по физике, обществознанию и литературе", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он напомнил, что выпускники новых регионов могли не сдавать ЕГЭ, но несмотря на это, из Донецкой народной республики на сдачу экзамена заявились 453 участника, из Луганской народной республики - 380 человек и 41 - из Запорожской области.Сдача экзаменов для выпускников из новых регионов была организована на территории Крыма и Ростовской области для обеспечения безопасности.Выпускники из новых регионов имеют право поступать в вузы по вступительным испытаниям, которые установит сам вуз, а также по результатам промежуточной аттестации в школе. Для школ новых регионов установлен переходный период в течение которого выпускники могут не сдавать ЕГЭ, он продлится пять лет.
https://ria.ru/20230705/ege-1882328653.html
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общество, луганская народная республика, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Луганская Народная Республика, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов

Рособрнадзор: четыре выпускника из новых регионов получили сто баллов на ЕГЭ по русскому

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШкольники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ
Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Школьники перед началом государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы приятно удивлены и рады, хотим поздравить этих ребят, у нас есть стобалльники из новых регионов. Четверо участников из Донецкой и Луганской народных республик получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному по физике, обществознанию и литературе", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
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Он напомнил, что выпускники новых регионов могли не сдавать ЕГЭ, но несмотря на это, из Донецкой народной республики на сдачу экзамена заявились 453 участника, из Луганской народной республики - 380 человек и 41 - из Запорожской области.
Сдача экзаменов для выпускников из новых регионов была организована на территории Крыма и Ростовской области для обеспечения безопасности.
Выпускники из новых регионов имеют право поступать в вузы по вступительным испытаниям, которые установит сам вуз, а также по результатам промежуточной аттестации в школе. Для школ новых регионов установлен переходный период в течение которого выпускники могут не сдавать ЕГЭ, он продлится пять лет.
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ОбществоЛуганская Народная РеспубликаАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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