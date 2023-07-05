https://ria.ru/20230705/ege-1882329916.html

В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов

В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов - РИА Новости, 05.07.2023

В новых регионах четыре выпускника сдали ЕГЭ по русскому на сто баллов

Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе,... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T12:21

2023-07-05T12:21

2023-07-05T12:30

общество

луганская народная республика

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

единый государственный экзамен (егэ)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Четыре человека из новых регионов получили 100 баллов на едином государственном экзамене по русскому языку, по одному - по физике, обществознанию и литературе, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Мы приятно удивлены и рады, хотим поздравить этих ребят, у нас есть стобалльники из новых регионов. Четверо участников из Донецкой и Луганской народных республик получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку, по одному по физике, обществознанию и литературе", - сказал Музаев на пресс-конференции "Предварительные итоги кампании ЕГЭ" в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".Он напомнил, что выпускники новых регионов могли не сдавать ЕГЭ, но несмотря на это, из Донецкой народной республики на сдачу экзамена заявились 453 участника, из Луганской народной республики - 380 человек и 41 - из Запорожской области.Сдача экзаменов для выпускников из новых регионов была организована на территории Крыма и Ростовской области для обеспечения безопасности.Выпускники из новых регионов имеют право поступать в вузы по вступительным испытаниям, которые установит сам вуз, а также по результатам промежуточной аттестации в школе. Для школ новых регионов установлен переходный период в течение которого выпускники могут не сдавать ЕГЭ, он продлится пять лет.

https://ria.ru/20230705/ege-1882328653.html

https://ria.ru/20230623/ege-1879929305.html

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганская народная республика, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование