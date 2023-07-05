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Израильские военные покинули территорию Дженина - РИА Новости, 05.07.2023
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08:24 05.07.2023
https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882287240.html
Израильские военные покинули территорию Дженина
Израильские военные покинули территорию Дженина - РИА Новости, 05.07.2023
Израильские военные покинули территорию Дженина
Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена, военные покинули территорию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T08:24
2023-07-05T08:24
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
красный полумесяц
армия обороны израиля
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена, военные покинули территорию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильской армии. "Операция официально завершена, солдаты покинули район Дженина", - заявила агентству представитель армии Израиля. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция.
https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, красный полумесяц, армия обороны израиля
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Красный полумесяц, Армия обороны Израиля
Израильские военные покинули территорию Дженина

Израильские военные покинули территорию Дженина после завершения операции

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена, военные покинули территорию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильской армии.
"Операция официально завершена, солдаты покинули район Дженина", - заявила агентству представитель армии Израиля.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция.
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В миреИзраильБиньямин НетаньяхуКрасный полумесяцАрмия обороны Израиля
 
 
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