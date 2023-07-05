Израильские военные покинули территорию Дженина
Израильские военные покинули территорию Дженина после завершения операции
© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские военные
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена, военные покинули территорию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильской армии.
"Операция официально завершена, солдаты покинули район Дженина", - заявила агентству представитель армии Израиля.
В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция.