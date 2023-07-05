https://ria.ru/20230705/dzhenin-1882287240.html

Израильские военные покинули территорию Дженина

Израильские военные покинули территорию Дженина - РИА Новости, 05.07.2023

Израильские военные покинули территорию Дженина

Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена, военные покинули территорию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T08:24

2023-07-05T08:24

2023-07-05T08:24

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

красный полумесяц

армия обороны израиля

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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Операция в Дженине, проводимая силами Израиля, официально завершена, военные покинули территорию, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя израильской армии. "Операция официально завершена, солдаты покинули район Дженина", - заявила агентству представитель армии Израиля. В ночь на понедельник израильская армия сообщила о начале проведения масштабной контртеррористической операции в Дженине и одноименном лагере беженцев. В первый день операции по инфраструктуре боевиков наносились авиаудары. Сообщалось, что крупные силы ЦАХАЛ вошли в город, после чего начались вооруженные столкновения силовиков с палестинцами. По данным палестинского минздрава, в ходе операции одиннадцать палестинцев были убиты, а более 100 получили ранения. Организация Красного полумесяца заявила об эвакуации сотен семей из лагеря беженцев. Палестинское агентство новостей Wafa сообщило в понедельник, что руководство Палестинской администрации приняло решение прекратить все контакты с Израилем в свете силовой операции в Дженине. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник посетил КПП Салем около Дженина и объявил о завершении контртеррористической операции в городе, предупредив, что это не разовая акция.

https://ria.ru/20230703/palestina-1882023255.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, красный полумесяц, армия обороны израиля