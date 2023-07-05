https://ria.ru/20230705/dvfu-1882279581.html

ДВФУ намерен создать площадку для сборки техники для нужд СВО

ДВФУ намерен создать площадку для сборки техники для нужд СВО - РИА Новости, 05.07.2023

ДВФУ намерен создать площадку для сборки техники для нужд СВО

Дальневосточный федеральный университет планирует создать площадку для сборки техники, в том числе багги, для нужд специальной военной операции, сообщил ректор... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T05:46

2023-07-05T05:46

2023-07-05T06:12

надежные люди

россия

борис коробец

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 5 июл – РИА Новости. Дальневосточный федеральный университет планирует создать площадку для сборки техники, в том числе багги, для нужд специальной военной операции, сообщил ректор вуза Борис Коробец. В среду проходит встреча студенческого актива ДВФУ с вице-премьером, полпредом президента РФ Юрием Трутневым. На ней один из аспирантов вуза, работающий в Русском инжиниринговом центре политехнического института ДВФУ, рассказал о проекте переоборудования спортивных багги для нужд СВО."Сейчас есть полноценный экземпляр, который можно отправить (в зону СВО). Проблема – нет заказа. Мы готовы производить, есть чертежи, специалисты", - отметил аспирант. Трутнев сказал, что если багги хорошие, то заказ будет. Он предложил показать образец машины. Коробец на встрече отметил, что планируется создать пилотную площадку для производства такой техники. "Мы хотим вместе с краем сделать пилотную площадку сборочного производства для разных образцов изделий, в том числе для багги. Там будет хорошая база, ребята смогут спокойно делать багги, квадрокоптеры. Будет хороший совместный с краем проект", - сказал Коробец.

https://ria.ru/20230704/pomosch-1882250578.html

https://ria.ru/20230704/spetsoperatsiya-1882078265.html

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россия, борис коробец, дальневосточный федеральный университет