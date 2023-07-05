https://ria.ru/20230705/dtp-1882399941.html
Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет
Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет - РИА Новости, 05.07.2023
Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет
Тушинский районный суд Москвы приговорил Наталью Украинскую, которая в состоянии наркотического опьянения задавила маму с ребенком на северо-западе Москвы, к... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T15:59
2023-07-05T15:59
2023-07-05T15:59
происшествия
россия
москва
юлия иванова
kia rio
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы приговорил Наталью Украинскую, которая в состоянии наркотического опьянения задавила маму с ребенком на северо-западе Москвы, к девяти годам колонии, сообщает столичная прокуратура. В ноябре 2022 года на улице Свободы Украинская не справилась с управлением Kia, столкнулась с трамваем, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй госпитализирован. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова впоследствии сообщала РИА Новости, что девочку выписали, она находится с родственниками отца. Установлено, что Украинская была за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщает прокуратура, 38-летняя женщина признана виновной по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Тушинский районный суд города Москвы приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на два года десять месяцев", - говорится в телеграм-канале ведомства.
https://ria.ru/20230703/avariya-1882022428.html
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, kia rio
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Kia Rio
Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет
Москвичка Украинская, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет