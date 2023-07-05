https://ria.ru/20230705/dtp-1882399941.html

Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет

Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет - РИА Новости, 05.07.2023

Москвичка, под наркотиками задавившая маму с ребенком, получила девять лет

Тушинский районный суд Москвы приговорил Наталью Украинскую, которая в состоянии наркотического опьянения задавила маму с ребенком на северо-западе Москвы, к... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T15:59

2023-07-05T15:59

2023-07-05T15:59

происшествия

россия

москва

юлия иванова

kia rio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861933506_0:56:3441:1992_1920x0_80_0_0_9bf6b0751c18a1e98659e82fadde694a.jpg

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Тушинский районный суд Москвы приговорил Наталью Украинскую, которая в состоянии наркотического опьянения задавила маму с ребенком на северо-западе Москвы, к девяти годам колонии, сообщает столичная прокуратура. В ноябре 2022 года на улице Свободы Украинская не справилась с управлением Kia, столкнулась с трамваем, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей, один из которых был в коляске. Мать и один ребенок погибли, второй госпитализирован. Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова впоследствии сообщала РИА Новости, что девочку выписали, она находится с родственниками отца. Установлено, что Украинская была за рулем в состоянии наркотического опьянения, сообщает прокуратура, 38-летняя женщина признана виновной по п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). "Тушинский районный суд города Москвы приговорил Украинскую к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортными средствами на два года десять месяцев", - говорится в телеграм-канале ведомства.

https://ria.ru/20230703/avariya-1882022428.html

https://ria.ru/20230701/dtp-1881664088.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, юлия иванова, kia rio