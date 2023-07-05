https://ria.ru/20230705/drg-1882476740.html

Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области

Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023

Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области

Три группы украинских диверсантов выявлены и нейтрализованы на линии фронта в Запорожской области, написал в своем телеграм-канале глава запорожского... РИА Новости, 05.07.2023

2023-07-05T22:52

2023-07-05T22:52

2023-07-05T22:52

специальная военная операция на украине

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Три группы украинских диверсантов выявлены и нейтрализованы на линии фронта в Запорожской области, написал в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня в районах н.п. Луговское, Марфополь и Мирное на Ореховском, Гуляйпольском и Васильевском направлениях Запорожского фронта была пресечена деятельность трёх ДРГ ВСУ", - сообщил Рогов. По его словам, украинские диверсанты были выявлены и нейтрализованы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины