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Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области
Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области - РИА Новости, 05.07.2023
Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области
Три группы украинских диверсантов выявлены и нейтрализованы на линии фронта в Запорожской области, написал в своем телеграм-канале глава запорожского... РИА Новости, 05.07.2023
2023-07-05T22:52
2023-07-05T22:52
2023-07-05T22:52
специальная военная операция на украине
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости. Три группы украинских диверсантов выявлены и нейтрализованы на линии фронта в Запорожской области, написал в своем телеграм-канале глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня в районах н.п. Луговское, Марфополь и Мирное на Ореховском, Гуляйпольском и Васильевском направлениях Запорожского фронта была пресечена деятельность трёх ДРГ ВСУ", - сообщил Рогов. По его словам, украинские диверсанты были выявлены и нейтрализованы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ в Запорожской области
Рогов сообщил о нейтрализации трех украинских ДРГ на линии фронта в Запорожской области